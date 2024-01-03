歡樂性講堂：男性女乳症的煩惱

Q：本人20歲，自細已是一個大肥仔，5呎10吋高，高峰期體重是130千克。半年來靠運動和節食減肥，現體重105千克。可是在瘦身後，發現有一邊胸部正常地隨身形縮小了，但另一邊胸部依然像以前是脹滿的，因瘦了而更凸顯，早前聚會時還被同性朋友上下其手冒犯。如繼續瘦身會變平坦嗎？如有腫塊是不是有毛病？肥仔

A：男士若發現單側乳房發育、渾圓、柔軟、內有邊界清楚的腫塊不與胸肌黏連，可判斷為男性乳腺增生，屬男性女乳症（亦稱男性乳房肥大症）。乳腺增生徵狀以單側居多，亦有雙側病例，患者多數是肥胖人士，發病年齡由青春期到中年，而乳腺增生經常與脂肪局部增生共同發生。

男性乳腺增生有先天和後天因素，先天原因包括睪丸發育不全或體內產生的雌激素過高；後天原因則與個人飲食習慣不良、肥胖、受某些藥物影響導致內分泌紊亂，刺激到身體胡亂發育。

男士遇乳腺增生情況，大多數情況是毋須治療，但確實它會影響男士的外觀儀容，輕微患者可穿鬆身衣服和穿薄身汗衣遮掩。只有情況太嚴重者才須考慮經由塑型手術把肥大增生的乳腺組織拿出，但手術有機會留下疤痕、引發乳頭和乳暈感覺神經受損等後遺症。

有兩種情況需多加注意，第一，乳腺增生部位愈來愈呈現出杯罩現形的女性發育性徵，此屬賀爾蒙分泌失控的迹象，它同時會令男性患上性功能障礙，例如缺乏性慾望、晨勃停止等，長遠干擾性福。第二，若男方系譜中有乳癌遺傳家族史，最好進行男士性健康檢查，診斷乳腺增生情況屬良性或有病態。至於它能否透過瘦身而變平坦，已增生的乳腺不會消失，但閣下可嘗試多進行肌肉訓練，結實胸肌，經鍛煉後可使突出的部位較不起眼。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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