色日放送：Chiimaki 敢脫才會紅

對入世未深嘅年輕人加以保護，無可厚非，但不能太過分，否則有可能好心做壞事，正如今日為大家介紹嘅寫真界新貴Chiimaki，出道時一度面臨校方反對，但佢冇因此屈服，深信敢脫才會紅，難怪家陣擁有如此高嘅人氣！

稚氣未消 有冇聽過不時不食？意思係識得揀時令食材，先可以嘗到呢種食物嘅最佳味道同最強效益；同樣道理，睇寫真，梗係要揀個人氣高企嘅女優，當然出道冇耐嘅新鮮玉女亦好值得捧場，而今年18歲嘅Chiimaki，嫩口得嚟又有人氣，冇理由唔支持啫！

論顏值，留有一頭長髮嘅Chiimaki，眉清目秀，望落有啲稚氣，係典型人見人愛嘅美少女。相對而言，身材可以話係熟到透，心口對F奶軟彈適中，襯埋纖幼嘅蛇腰同圓潤而上翹嘅美尻，好有曲線美，而且呢副鮮嫩胴體被一層極具透明感嘅雪白肌膚包住，真係無可挑剔！

寧願退學 查實Chiimaki修讀高中嘅時候，已經以網紅身份活躍，後來被寫真界賞識，開始拍寫真，原本唔係乜嘢大件事，畢竟有好多寫真女優都係高中生。之不過，早前有公司提供內衣畀Chiimaki試着，話用嚟拍攝宣傳照，咁就弊傢伙，事關拍泳裝照畀人嘅觀感健康啲，但內衣照就係另一回事，所以阿妹嘅學校即刻大表反對，仲話如果堅持拍攝，就必須退學！事件惹來唔少衞道之士談論，有人批評呢間公司有違道德，但Chiimaki經過一番思考，決定保事業棄學業，繼續其網紅同寫真女優工作。好彩嘅係，Chiimaki之後搵到學校願意收留，先至可以放心完成高中課程咋！

Chiimaki 年齡：18歲

身高：5呎3吋

三圍：34-23-33

社交網站 Chiimaki係一位活躍度相當高嘅網紅，成日會拍攝短片擺上網，登入佢嘅社交網，就可以見識其青春活力同鮮嫩肉體。

撰文：賢