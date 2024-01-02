睇片學英文：沉醉溫柔鄉 慾望飆升

面對美色誘惑，男人好易為之沉醉、沉船，甚至沉迷，真係少啲定力都唔掂！今次就同大家分享吓情色世界入面會令人「沉（Sink）」嘅有趣話題吧！

Sink the Sausage 另有所指 將腸仔沉入水中，你會諗起啲咩？淥腸蛋麵？整熱狗？講緊嘅係「Sink the Sausage」呢句情色俚語，而且係男士用語，意思即係曳曳呀！另一句關於「Sink」嘅俚語係「Sink of Solitude」，勉強譯成中文就係「孤獨嘅洗碗槽」，查實係指完全冇性生活嘅女性。

講起女士缺乏性生活，有研究指出，如果呢個情況發生喺中女身上，有機會令陰道變得鬆弛、心情抑鬱、免疫力低下等，影響可大可小。

Under the Sink 令人動情 性生活要如魚得水，對戰雙方一定要全情投入，最忌心不在焉，偏偏喺現實生活中，成日都會出現男方好想要、女方交行貨嘅情況，喺呢個時候，口愛體位「Under the Sink」可能幫到手！做法好簡單，女方只需要企喺度，其中一隻腳踩喺椅上或梳化，然後男方踎喺女方嘅兩腿之間，向其私處施展舌技就可以，如果男方可以出埋手，愛撫女方嘅敏感帶，就更加容易令對方進入動情狀態。

《Sink Into My Fluffy Pink》 癡女經典 喺慾海之中沉溺，呢個講法咁負面，好難話係一件好事，但喺四仔入面，脫星扮癡女往往可以獲得好評，而呢套由Pulse Pictures喺2010年推出嘅《Sink Into My Fluffy Pink》，更被譽為癡女題材嘅經典作！當年片廠可以話係雄心萬丈，特別搵嚟Katie Morgan、Cytherea、Kimberly Kane等人氣脫星助陣，雖然全片冇乜劇情可言，但呢班靚女交足戲，由室外玩到室內，由廚房玩到睡房，演出風格狂野，所以喺2011年各四仔頒獎禮上獲多項性愛演出提名，可謂叫好又叫座。

同場加映：《太陽升起太陽沉》 講起沉，你會諗起邊套AV？會唔會係2019年由SOD推出《太陽升起太陽沉》？片名同一般AV好唔同，查實背後大有文章！話說曾做過廣告模特兒嘅女主角西野翔，喺2004年10月以KUKI專屬女優身份出道，並先後加盟IEnergy、S1、Premium、MOODYZ、Attacker等多間AV片廠，又試過踩入娛樂圈演戲，及至2019年轉會到SOD，撈咗冇幾耐就宣布喺同年年底引退，結束長達16年嘅AV女優生涯。

呢套作品係西野翔轉會後嘅首套作品，除咗有大量情慾演出，仲收錄咗阿妹嘅一段專訪，談及自己嘅AV演出生涯，值得一睇，亦好有紀念價值。

撰文：魂