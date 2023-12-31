喜雙飛：泰俄對決 萌味鬥健美

近年有唔少以賣萌上位嘅性感網紅，好似來自泰國嘅可愛大波妹Kaijeaw Sirinrat就係最佳人辦。不過今次同佢比併嘅，係來自俄羅斯嘅輕熟代表Natalie Lee，巨乳加健美身材相當煞食，唔知邊個更深得你心呢？

反差誘惑 萌味爆燈得嚟又身懷巨乳，真係諗起都興奮呀！唔想齋諗嘅話，只要睇吓出生於泰國曼谷嘅性感網紅兼模特兒Kaijeaw Sirinrat，便能夠感受到巨乳萌系索女嘅魅力喇！

事關只要睇過佢喺社交帳號上所分享嘅性感寫真，唔難明白點解佢能成為泰國嘅萌系代表，大眼加細臉，加埋甜美嘅笑容，天生一副萌味十足嘅可愛樣貌，最重要係佢身懷一對E Cup巨乳，呢啲條件加埋一齊想唔紅都幾難！不過令佢爆紅嘅原因，更在於佢嗰種反差誘惑，皆因外表可愛嘅佢，每一張寫真都係超性感勁火辣，尤其係胸前深溝，輕易吸引到男士嘅眼球，仲有佢好識得表情管理，有時流露出楚楚可憐嘅樣子，有時又會輕咬嘴唇，呢種魅力實在令男士心郁郁，難怪佢人氣高企大受歡迎，除咗經常出騷同拍寫真外，更為產品擔任代言人，盡情吸金。

Kaijeaw Sirinrat

出生地：泰國曼谷

身高：160cm

三圍：34E-23-34

身材火辣 出生於俄羅斯莫斯科嘅Natalie Lee，喺網上人氣勁高，但其實佢本業並非網紅，而係一位健美模特兒。據佢講細個時係肥妹仔一名，皆因好鍾意食嘢，仲有個花名叫大食妹添！之但係佢嘅夢想係成為模特兒，所以高中時便開始努力健身減肥兼節食，結果慢慢練出好身材，並喺大學畢業後成功投身模特兒界。

講到佢嘅身材真係冇得彈，集巨乳、纖腰、美股同長腿於一身，呢副胴體簡直就係完美，着比堅尼示人認真夠晒吸睛，所以出道初期就以泳衣模特兒身份登場，加埋五官標致嘅絕色美貌，難怪成為唔少男士嘅女神，仲有佢擁有結實嘅腹肌，散發出陽光活力嘅氣息，真係隔住個芒都能夠感受得到呀！近年積極經營社交帳號嘅佢，經常分享火辣寫真及健美心得，慢慢將自己打造成性感健美網紅。

Natalie Lee

出生地：俄羅斯莫斯科

身高：170cm

三圍：36E-24-36

第1回合：鬥吸引力 要知道萌味唔單止係樣貌，仲要係一種氣質，而天生一副娃娃臉嘅Kaijeaw Sirinrat，正好係一個例子，而男人見到佢嘅可愛笑容，真係會畀佢融化！不過擁有一副完美胴體及五官標致嘅Natalie Lee，更係令人心動，吸引力更勝一籌。

第2回合：鬥巨乳 擁有一對34E巨乳嘅Kaijeaw Sirinrat，無論前睇定側看，焦點都難免落喺佢心口度。而有一對36E胸器嘅Natalie Lee，嗰對車頭燈唔單止富有彈性，加埋性感嘅造型，更係將呢對天賦本錢嘅魅力盡情發放，兩者可謂各有睇頭。

第3回合：鬥人氣 作為泰國人氣模特兒兼網紅嘅Kaijeaw Sirinrat，兩個社交帳號合共有逾26萬粉絲，不過相比擁有800萬粉絲大軍嘅Natalie Lee嚟講，可謂天差地別。但大家要留意，前者喺2022年先至出道，後者早喺2017年已成名，故此再過一段日子，兩者嘅粉絲差距相信唔會咁大。

Report：Natalie完勝 雖然每個人對萌嘅定義都會有少少分別，但無可否認泰國代表Kaijeaw Sirinrat真心可愛！而來自俄羅斯嘅Natalie Lee亦一啲都唔輸蝕，最重要有OnlyFans帳號嘅佢，更會為會員獻上大尺度寫真，加上連贏兩個回合，所以今次比併完勝。

撰文：魂