今夜一丁：下村明香「露」谷人氣

有人話鋒芒太露係做人大忌，但明明本身有料，冇理由收收埋埋，若然搞到懷才不遇，豈不是仲大鑊？特別係做寫真女優呢一行，唔搵多啲機會騷哥利，又點樣谷起人氣呢？今日為大家介紹嘅下村明香，深明呢個道理，於是喺拍攝寫真時大露特露，甫士仲好挑逗呢！

溫文好波 日本寫真界不斷有新人湧現，如此花多眼亂，依然能夠喺寫真迷心目中留下深刻印象，絕對唔簡單，素有「色情姐姐」之稱嘅壇蜜，可以話係表表者！形象風騷迷人嘅佢，當年為咗上位，不惜三點盡露，加埋演出風格極具挑逗意味，最終俘虜咗大量粉絲，仲挾住強大人氣進軍藝能界。

壇蜜嘅成功，成為唔少寫真界新人發奮嘅目標，下村明香就係其中一位！今年23歲嘅明香，樣貌娟好，氣質溫文，成個親切大姐姐咁款，同初出道嘅壇蜜有幾分相似。身材方面，明香同壇蜜一樣高挑纖瘦，凹凸有致，心口對G奶夠晒分量，而且質感天然，火辣度更高！

勇往直前 下村明香喺上年第四季投身寫真界，之前有段時間從事模特兒工作，後來被藝能事務所睇中，主動派員游說，令佢決定入行。問到明香覺得自己有乜嘢過人之處，答案都幾令人意外，唔係樣貌，亦唔係身材，而係一份勇往直前嘅拚搏之心！

講到拚搏，明香喺拍攝寫真影片嗰陣，確係夠晒瞓身，做出好多極具挑逗性嘅動作，例如M字張腿，更試過露出一邊胸部，只用兩隻手指遮住乳點，意識相當大膽，難怪明香被人稱為壇蜜接班人喇！

社交網站 下村明香對自己嘅身材好有自信，完全唔介意以極暴露嘅衣着上鏡，登入其社交網，就可以睇到唔少靚相，仲會知道佢嘅最新動向。

下村明香 年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：34-24-35

撰文：賢