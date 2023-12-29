色日放送：共赴患難慾火更璀璨

如果一對戀人成功跨越過幾番波折之後，感情必定會更加穩固。而日本AV界就有唔少以遇難為主題嘅作品，當中男女主角面對困難嘅時候互相扶持，好快就互生情愫，慾火更係一發不可收拾，立即上演連場激戰！

難抵誘惑 由片廠Madonna製作嘅《濃密不倫暗闇》，講述有隻大猩猩由動物園逃出，搞到附近嘅社區一片混亂，當局就叫大家要留喺安全嘅地方，而呢個時候後生仔結弘就走到巨乳人妻高比良伊織嘅屋企躲避。原來佢哋兩人早已相識，並且互有好感，期間伊織坦言被老公冷落，見結弘年輕力壯，便主動勾引對方上床，血氣方剛嘅結弘又點抵受得住誘惑吖，於是同伊織連番激戰，由大床玩到客廳，再由客廳玩到入浴室，最後仲中出收場添！

兩顆寂寞心 喺溜池滾球出品嘅《暫時在家避難，和打工的人妻一直中出到早上》入面，人妻向井藍與男同事泰祥一齊收工，不過藍妹唔想返屋企，拉泰祥坐喺公園飲酒，原來佢老公不解溫柔又掛住工作，已經好少同佢行房。點知兩人傾傾吓突然落大雨，於是泰祥即刻帶藍妹返屋企，而見到阿妹濕透若隱若現相當誘人，泰祥就忍唔住又攬又錫，而其熱情令寂寞已久嘅向井藍為之動容，就喺呢個暴雨夜翻雲覆雨，過住一個甜蜜猶如夫妻嘅晚上。

少女送上門 於Moodyz推出嘅《厚顏無恥的鄰家女孩把我家當成了避難所》當中，後生仔和也一個人住，有一日，青梅竹馬兼巨乳少女月野香澄話要避難，要求和也收留佢，而和也出於一片好心，就答應對方。不過香澄份人冇好禮貌，問都唔問就亂用和也啲嘢，搞到和也氣在心頭，又見香澄露底誘惑佢，於是就嚟個霸王硬上弓教訓一下對方！呢次之後，香澄就愛上咗和也強勁嘅雄風，於是佢哋就好似兩口子咁生活，仲不時享受激情床戰！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：所謂患難見真情，好多男女都係經歷艱難之後變成戀人，而今次為大家介紹嘅「遇難系列」嘅劇情就誇張啲，將男女感情昇華做床上激情。而喺3部作品中，本仙最鍾意高比良伊織主演嘅《濃密不倫暗闇》，原因係伊織唔單止有女人味，而且肌膚白滑又身材婀娜，賣相夠晒誘人！片中除咗有連環中出激戰場面夠養眼，仲出動埋大猩猩搗亂社會嘅情節，喺日本AV中極為少見，令作品更具趣味性。

撰文：賢