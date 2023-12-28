色日放送：透視誘惑慾望爆發

女仔打扮性感當然吸引眼球，但係着得密實一樣可以好誘人！就好似日本AV界嘅「透視誘惑系列」咁，搵來身材驕人嘅女優換上鮮艷內衣褲，外面穿着一件單薄衣衫，以透視誘惑勾引男人，同時撩起觀眾嘅慾望呀！

久旱逢甘露 喺Lunatics出品嘅《透現大屁股人妻無意挑釁》入面，單身男大雄最近成日都見到隔籬屋嘅巨尻人妻尾崎繪里香出嚟倒垃圾，每次佢都會眼甘甘望實對方個屁股，除咗因為曲線優美誘人，仲因為條鮮艷底褲透現晒出嚟！於是大雄就借頭借路話想同繪里香飲杯茶傾吓偈，而入到屋之後佢就獸性大發，捉住香妹從後猛攻，但奇怪嘅係繪里香好快就全情投入，原來佢好耐都冇同老公行埋，所以大雄強勁嘅雄風正好滿足佢久未嘗過嘅快感。

無男不歡 由片廠溜池滾球炮製嘅《受到丟垃圾的人妻誘惑》，講述相馬茜跟隨丈夫由鄉村搬到城市一幢公寓居住，由於習慣鄉村嘅生活無拘無束，所以平日嘅衣着打扮開放，經常透現出胸圍底褲，搞到公寓嘅男住客個個對佢都起晒痰！有一日，茜妹見後生仔鄰居成日食外賣，於是就好心幫佢煮飯，點知對方飽暖思淫慾，捉住相馬茜嚟個霸王硬上弓！又另一日，茜妹着住透視裙去倒垃圾，搞到男住客硬晒軚要同佢嚟個垃圾房激戰！不過，其實相馬茜不知幾滿足，因為佢本身就係無男不歡嘅慾女！

秘密聯誼 於大人之劇場推出嘅《隔壁的人妻透現內褲誘惑我》當中，泰祥為咗可以專心讀書考上大學，所以獨自租咗一個公寓單位居住，本來佢好少同鄰居交往，有一日遇上鄰家人妻夏目彩春，唔單止好啱傾，仲發現對方衣着誘人，雪白嘅長裙透現出鮮艷嘅T-Back！後來彩春主動叫泰祥嚟屋企食飯，跟住春妹就換上透視裝示人，心口兩點若隱若現，仲暗示老公掛住喺出面花天酒地令佢獨守空房，講講吓仲同泰祥攬攬錫錫，然後就展開期待已久嘅激戰！自此之後，二人經常秘密「聯誼」，為彼此解悶。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺今日為大家介紹嘅「透視誘惑系列」當中，本仙最鍾意尾崎繪里香主演嘅《透現大屁股人妻無意挑釁》，原因係繪里香嘅屁股渾圓又夠翹，着住緊身長裙更加養眼，再嚟個透底誘惑，真係引死人！另外，香妹喺戲中有多場激烈床戰，更換上不同底褲上陣，視覺衝擊零舍刺激！

撰文：賢