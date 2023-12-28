今夜一丁：Spencer Nicks健美網紅一脫成名

讚美女仔有一副「模特兒身材」，即係指對方嘅體態健美，玲瓏浮凸，但點先可以擁有？除咗與生俱來，亦可以靠後天鍛煉，好似網紅Spencer Nicks就好努力健身，仲會將過程同成果騷畀大家睇，因而一舉成名。

夢想成真 好多人有健身習慣，唔止為咗強身健體，更重要嘅係希望增強自己嘅魅力，而後者正正係Spencer Nicks喺當初走入健身室嘅原因。據呢位來自美國肯塔基州嘅性感網紅表示，自細已對模特兒工作充滿憧憬，但礙於身材太大隻，一直唔敢相信自己可以夢想成真，後來佢嘗試加入啦啦隊，唔止吃閉門羹，仲被啦啦隊嘅隊長恥笑，於是的起心肝，努力健身。事隔多年，Spencer Nicks對呢段收身經歷記憶猶新，一來要控制飲食，二來要刻苦訓練，但佢覺得過程再辛苦都係值得，事關佢之後向模特兒事務所自薦，不但獲得錄取，仲有大量拍攝同出騷機會。

三線發展 自從喺模特兒界崛起，Spencer Nicks開始經營寫真平台，並憑住泳衣寫真獲得唔少關注，但人氣去到一個點，開始進入樽頸位，而為咗喺競爭激烈嘅模特兒界脫穎而出，佢決定嚟個大「脫」變，轉戰成人模特兒界，結果憑住前凸後趷嘅健美身材，人氣喺瞬間急升，連帶社交網絡帳號嘅粉絲量亦大增。剛啱遇着網紅上位嘅年代，Spencer Nicks索性全力投身成人網紅界，除咗喺網上發售露兩點寫真，仲開設OnlyFans帳號，為會員獻上尺度更加火辣、動作更具挑逗性嘅艷照。雖然Spencer Nicks喺成人模特兒界同網紅界撈得好掂，但未有停下時裝模特兒工作，而喺三線發展下，仲變咗成人網紅界嘅吸金王之一！

社交網站 雖然Spencer Nicks推出新寫真嘅密度冇之前咁快，但唔代表佢搵夠上岸，實情係計劃緊推出新寫真，希望帶畀粉絲一啲新鮮感，大家不妨拭目以待。

Profile 出生地：美國肯塔基州

身高：165cm

三圍：32D-24-34

撰文：魂