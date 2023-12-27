色日放送：美女送埋嚟 出軌作回禮

所謂人在江湖，身不由己，好多事情都係迫不得已。AV業界資深人士神仙乙亦表示認同，好似日本AV界嘅「逆NTR系列」咁，當中嘅人夫遇上又靚又飢渴嘅癡女，喺對方百般引誘下，搞到佢哋被迫出軌囉！

健身室激戰 喺Madonna出品嘅《用美臀和魔性笑容誘惑我的人妻私人教練》入面，亮平同老婆睇到健身教練波多野結衣招收學生嘅廣告之後，就去免費試堂，期間結衣有意無意咁酥胸半露，令亮平睇到眼甘甘！之後，結衣話想拍健身短片做宣傳，於是邀請亮平幫手，呢個時候結衣就露出飢渴本色，按住亮平喺健身墊上面施展精湛舌技。自此之後，結衣就威脅亮平每日都要嚟健身室激戰，否則就會話畀佢老婆知，亮平惟有答應，任由結衣榨乾！

色誘交易 同樣由片廠Madonna製作嘅《地產女經紀勾引人夫埋身交易》，講述中年大叔吉川同老婆為咗開按摩店，於是搵地產女經紀多田有花幫手物色合適地方。之後有花就帶佢哋去睇舖，期間有花偷偷地拉吉川埋一邊，然後解開恤衫露出巨乳色誘，跟住仲主動吹奏一曲！爽完之後，有花向吉川表示，如果簽咗份租約，仲可以埋身肉博兼中出收場，於是吉川唔理三七廿一拿拿臨簽約，而有花亦牙齒當金使同吉川連番鬼混！

共度一宵 於片廠簇簇娘推出嘅《共用房間被逆NTR的我》當中，已婚男高層成吾帶住可愛又聽話嘅女下屬堀內未果子出差，但未果子唔知係辦事不力定有心，留宿當晚只係租咗一間酒店房，搞到兩人要共度一宵。入到酒店房後，未果子就話自己熱到成身汗，仲叫成吾聞吓啲汗味，跟住阿妹就開始唔規矩，對成吾又攬又錫，甚至拎出震動玩具逼對方一齊玩！而未果子見時機成熟，就拉成吾上床埋牙，更成功將對方連番引爆添！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：今次為大家介紹嘅「逆NTR系列」就話畀大家知，男人幾硬淨都好，亦難以抗拒索女投懷送抱！喺3部作品當中，本仙最鍾意波多野結衣主演嘅《用美臀和魔性笑容誘惑我的人妻私人教練》，結衣嘅演技超晒班就唔使多講，最正係佢換上貼身運動服凸顯出一副火辣身材，引誘人夫時更係表現得又嗲又姣，加上喺健身室連番肉搏嘅場面夠晒激情四射，令欣賞指數爆晒燈！

撰文：賢