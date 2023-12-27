今夜一丁：氣質泰模 辣晒半球

泰國嘅性感女網紅，要索有索，要身材有身材，加埋火辣寫真更見動人，其中就有呢位憑住多變嘅性感造型，令男士暈晒大浪嘅Jarunee Thamthong喇！

內外兼備 大家信唔信「地靈人傑」呢句話？唔信嘅話，不妨睇吓出生於泰國南邦嘅性感女網紅兼模特兒Jarunee Thamthong，相信會有同感。事關樣靚身材正嘅佢，雖然拍攝過唔少性感寫真，卻唔會予人俗套嘅感覺，反而散發出一股優雅氣質迷倒眾生，只係又同佢出生嘅地方有乜關係呢？

原來距離清邁唔遠嘅南邦，不但係泰國為數唔多仍能乘搭開放式馬車觀光嘅城市，而作為傳統城市嘅佢，除咗保留眾多過百年嘅歷史建築外，更有為數唔少極具遊覽價值嘅古寺院及貴族建築。可能因為咁，自細喺呢個充滿文化氣息地方長大，令Jarunee咁有氣質。不過大家咪以為佢只係得個殼而冇內涵，畢業於泰國國立法政大學嘅佢，絕對係個有學識嘅索女嚟㗎！

女人味濃 既然Jarunee擁有咁高學歷，點解佢會走去做模特兒，並且成為性感網紅呢？原來早喺大學時期，佢已憑住美貌及誘人身材，加上迷人氣質，經常被星探邀請做模特兒。經過再三考慮後，佢便以兼職模特兒身份演出。雖然係兼職，但係佢嘅表現相當專業，好快便喺業界取得人氣，而隨着佢嘅外形愈嚟愈成熟，加埋一頭飄逸長髮，激發出動人嘅女人味。

及後佢開始經營社交帳號，更憑住豐富造型及性感寫真，令人氣極速攀升。隨住佢嘅知名度不斷增加，除咗模特兒工作外，佢亦頻頻喺雜誌上亮相，同時化身成Showgirl，喺車展、電子產品展等活動上登場，成為炙手可熱嘅模特兒。

Profile

出生地：泰國南邦

身高：168cm

三圍：34D-23-35

社交網站

想感受到Jarunee Thamthong呢位氣質女神嘅誘人魅力，從其社交帳號就可以欣賞到好多性感寫真，配合埋多變嘅造型，必定能滿足大家嘅眼球。

撰文：魂