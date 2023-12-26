今夜一丁：頓知氣咲愛 食腦E奶妹

識得思考嘅人，我哋會稱之為食腦族，而喺日本寫真界，有唔少頭腦精明嘅女優，所謂「波大無腦」嘅講法，完全站唔住腳，就好似今日為大家介紹嘅頓知氣咲愛，對寫真事業好着緊，曾經有諗過為乜要着泳衣出鏡，絕對係一位有想法嘅女仔。

堪稱奇迹 好多日本寫真女優之所以願意喺鏡頭前賣弄美色，其實係想利用寫真界呢個舞台作為踏腳石，等自己紅咗，就有機會轉跑道，向歌手或演員之路進發，小池榮子就係好例子，亦成為唔少寫真界後輩倣效嘅對象。至於今年23歲嘅頓知氣咲愛，算係比較幸運嘅一員，集寫真女優同歌手呢兩個身份於一身，人氣仲唔低添！查實阿妹之所以咁得寵，因為顏值相當掂，有一對又大又明亮嘅眼睛，加埋面尖尖、鼻高高，望落相當標致；講到身材，纖巧得嚟又可以用「凹凸有致」嚟形容，心口對E奶更加係脹卜卜，難怪呢一身外形獲得「人類之奇迹」呢個稱號。

悟出真理 頓知氣咲愛喺2018年夥拍親家姐戰慄佳奈乃，以二人女子組合「femme fatale」登場，而喺同一時間，咲愛仲參加埋選美活動「Miss ID」，繼而投身寫真界。原來阿妹當初之所以有入行念頭，係因為家姐試過犯事而被判入兒童院，好希望喺對方恢復自由後得到重生機會，決定以姊妹檔形式搵食，果然係姊妹情深。

另外，咲愛喺初接觸寫真工作時，對於着泳衣出鏡唔多喜歡，覺得效果唔靚，甚至質疑點解做寫真偶像一定要拍泳裝照，因而暫時放低晒拍攝工作，用咗一年半時間思考，直至最近又開始活躍番，似乎諗通咗，仲換上內衣演出，相信製作人都有聽取佢嘅意見，唔使鋪鋪着泳衣演出。

Profile 年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：34-23-34

社交網站 近期頓知氣咲愛接咗好多寫真拍攝工作，想感受一下阿妹有幾可愛，登入其社交網，就可以睇到部分靚相。

撰文：賢