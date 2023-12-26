睇片學英文：梳化疏乎 高潮狂呼

就算生活空間好似豆腐膶咁細，好多人依然會喺屋企添置梳化（Sofa），事關呢種家具可以坐又可以瞓，仲可以畀人有機會體驗性趣添！

Sofa 情慾暗示 見到「Sofa」呢個字，除咗會令人諗起屋企嗰張舒服嘅座椅，好想即刻攤上去，亦可以暗指曳曳，原來喺大學入面嘅Social Hall，通常會擺放梳化畀同學仔坐，但喺半夜三更，呢張梳化往往成性急男女嘅偷歡地方，所以「Sofa」變咗情色俚語。姑勿論呢個傳說係真係假，但根據家具品牌Furniture Choice進行嘅調查發現，有六成三受訪嘅英國男女試過喺梳化曳曳，當中71%經常咁做，更有77%嘅受訪者曾經喺朋友屋企張梳化上曳曳添。

Sofa Brace 善用梳化 有啲性愛體位需要道具輔助，好似「Sofa Brace」就係利用梳化靠背嚟進行嘅招式。玩法同一般推車仔無異，分別在於女伴要跪喺梳化並趴喺靠背上進行。性學家話呢招勝在方便，無論女方着裙定着褲，趴喺度即可曳曳，仲能有效刺激G點添！

另外，鍾意喺梳化曳曳嘅朋友，可考慮添置一張專為性愛設計嘅「Sex Sofa」，特點在於椅身彎曲，方便男女舒舒服服咁擺出各種挑逗姿勢，以及進行活塞運動，平時就可以當貴妃椅。

《Overtime #145 : Sofa Sex》經典回味 能成為四仔經典作，唔一定搵大牌脫星孭飛，好似片廠Video Team喺2001年推出嘅《Overtime #145 : Sofa Sex》，雖然由名不見經傳嘅素人主演，依然獲得唔少四仔迷支持。話說呢套四仔收錄咗多段喺梳化上交歡嘅影片，全部由片廠從民間徵集得嚟，須知道當年網絡仲未盛行成人影片平台，呢種投稿式製作係唔少人搵快錢嘅渠道之一。咪以為素人嘅質素唔高，查實同模特兒有得揮，加上類似家庭影片嘅製作水平，令作品睇落好有真實感，更加係話題性十足！

同場加映：梳化上嘅俏秘書 鹹濕波士狎玩俏秘書，係AV嘅常見橋段，而呢套由DREAM TICKET喺2011年推出嘅《秘書 in…》之所以引起AV迷一番熱議，全因成套戲幾乎喺一張梳化上發生！故事講述男波士獸性大發，將由人氣女優愛咲麗羅飾演嘅迷人女秘書紮起，慢慢調教，所以一張梳化已經夠用。雖然呢套AV屬慳皮之作，但夠晒話題性，加埋女主角有一雙誘人美腿，所以當年嘅銷量唔錯。講開又講，愛咲麗羅早喺2004年出道，當時嘅藝名叫「原千尋」，直至2011年轉投另一間事務所先改新藝名。

撰文：魂