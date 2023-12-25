洋媚女子：人氣臀模 「股」動淫心

巨乳索女同巨臀尤物之間二選一，大家會點揀呢？對男人嚟講梗係想兩個都要晒啦！而嚟自美國嘅性感網紅Taylor Kamphorst就有齊晒兩樣條件，佢仲係一位臀模，認真夠晒「股」惑呀！

健美高挑 出生於美國密歇根州，現居於洛杉磯嘅Taylor Kamphorst，雖然擁有迷人樣貌及前凸後趷嘅火辣身材，但唔少網民都將佢歸類為力量型嘅性感網紅，當中原因唔單止在於佢身高175cm夠晒高挑，加埋健美又結實嘅身形，又真係幾有力量感，對於外國男士嚟講相當有吸引力，亦正因為咁嘅緣故，令佢獲得相當高嘅人氣，單係IG已擁有超過107萬粉絲。

不過咪以為佢擁有如此健美火辣身材係得天獨厚，原來佢細個時其實係肥妹仔一名。據Taylor稱天生身形豐腴，因為喜歡打棒球，為咗能成為棒球員，於是自高中起便努力健身減肥。雖然最後佢未能成功加入棒球隊，但憑住健身不但練出誘人盛臀，加上一對激凸D奶，令佢追求者眾多，同時萌生投身模特兒界嘅念頭。

如癡如醉 高中畢業後，佢先後做過餐廳侍應及酒店服務員，而考到健身教練執照後便成為健身教練，閒時將健身照分享到社交帳號，憑住誘人美股獲得唔少網民派Like，更得到模特兒事務所青睞，結果喺2021年以健美模特兒身份出道，並拍輯首輯性感寫真。本來佢諗住圓咗模特兒夢之後，就專心做回健身教練，卻估唔到寫真照相當受歡迎，更令佢人氣急升。

充滿自信嘅佢決定博一鋪，先後為多本雜誌及網站拍攝一系列以美股為主題嘅寫真，同時積極喺社交帳號分享辣照，結果令人氣大爆發！雖然Taylor所影嘅寫真尺度並唔大，但擁有魔鬼身材嘅佢，單憑一身健身服已經令唔少男士睇到如癡如醉。有見及此，佢喺2023年初開設OnlyFans帳號，實行以超大尺度嘅寫真刺激粉絲嘅視覺神經，亦因此令佢成為美國炙手可熱嘅臀模。

社交網站 Taylor Kamphorst嘅巨臀魔力真係唔講得笑，一張大特寫便獲得超過10萬個Like，人氣之勁可見一斑！不過講到寫真火辣度，當然及唔上佢喺OnlyFans上分享嘅福利相，嗰種視覺震撼度，足以令人舔晒脷！

Profile

出生地：美國

身高：175cm

三圍：36D-26-38

撰文：魂