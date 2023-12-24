洋媚女子：派對驚喜 性福Birthday

生日派對嘅高潮位，相信大家都會認為係切蛋糕時刻，不過四仔片廠就話畀大家知，跟住落嚟嘅床戰先至係戲肉，而肉體交鋒加汁液橫飛嘅場面至係最正Birthday Party呀！

混戰樂園 由Reality Kings推出嘅《Dirty Intentions #31》，當中一班巨乳輕熟女最鍾意搞生日派對，背後當然有鹹濕嘅理由啦！原來有男友或老公嘅佢哋，為尋找性愛刺激，便借閨蜜生日派對為理由，名正言順玩通宵，同成班猛男攬攬錫錫，而重頭戲梗係男女大混戰啦，無論係一男戰四女定四男招呼一女，統統都有得玩又有得睇，淫叫聲此起彼落，極具官能刺激。

大食壽星女 咪以為人仔細細食嘢唔多，喺Porn Pros出品嘅新作《She's So Small #29》入面，一班身材嬌小嘅索女不知幾大食呀！由Liz Jordan、Jessie Saint等青春活潑嘅脫星參演，故事講為咗壽星女Liz Jordan過足癮，眾女便邀嚟成班猛男嚟助興，結果眾男畀呢班女搞到腳仔軟。激情無比嘅埋身肉搏戰，加上以大量主觀鏡頭拍攝，令觀賞度大大提升。

情慾初體驗 對零性愛經驗嘅壽星女嚟講，最好嘅生日禮物莫過於情慾初體驗！片廠Girlsway炮製嘅《Girl's All Grown Up》便以此為主題。由三位導演聯手執導，更搵嚟Nadia White、Cory Chase等多位脫星演出，可謂陣容鼎盛。片廠稱如此人頭湧湧，唔單止營造出派對熱鬧氣氛，連場肉搏戰更能挑起四仔迷嘅情慾感官。故事講人到三十嘅Nadia White從未試過男人嘅滋味，於是一班閨蜜便為佢炮製色慾生日派對，真係有心呀！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：如果生日派對可以咁香艷，真係日日去玩都制呀！講到當中令人睇得最過癮嘅作品，相信非《Dirty Intentions #31》莫屬，皆因片中嘅多P大混戰，令男人睇到興奮無比！如果鍾情春春魅力，由多位活潑嫩口脫星參演嘅《She's So Small #29》，必定啱晒你心水！

撰文：魂