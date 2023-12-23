世界Cup：豊島心櫻H奶童顏玉女

日本寫真界一向對於擁有童顏巨乳嘅青春玉女特別重視，往往能雄霸各大小雜誌嘅封面位置，而今期「世界Cup」主角豊島心櫻，就憑住一副清純面孔加一對飽滿H奶，成為呢期寫真界嘅新勢力。

顏值有幾高？ 今年20歲嘅心櫻，青春逼人，氣質斯文，雖然塊面闊咗少少，但個樣好順眼，笑起上嚟更加係甜度十足。

人靚波大 講起玉女，筆者喺細個嗰陣睇過一個MV，片中嘅玉女掌門人着住套宮廷裝，心口兩團肉呼之欲出，真係令人相當難忘！大個仔之後，先發現天外有天，日本寫真界嘅青春玉女更加好波，好似大原優乃、寺本莉緒、淺川梨奈呢幾位人氣女優都擁有童顏巨乳，可以話係人見人愛。至於今日為大家介紹嘅豊島心櫻，就好有潛質同佢哋爭一日之長短。出生於日本新潟縣嘅心櫻，人靚波大，笑容勁甜，身高有成5呎6吋，絕對有條件成為專業模特兒。佢喺2017年參加選美活動「Miss Seventeen」，雖然未能獲得冠軍寶座，但已經得到藝能事務所賞識，仲主動派員去到佢屋企游說加盟添！

一鳴驚人 當年讀緊高中嘅心櫻，對加入藝能界好有興趣，後來以演員身份入行，仲拍過唔少電視劇，包括《嫁給我吧！》、《海妖的告白》等等。到咗合法拍攝寫真嘅年齡，心櫻就順勢加入寫真女優行列，結果平地一聲雷，坊間反應好到極！首先，阿妹嘅泳衣照首次喺雜誌刊登之後，其社交網就火速增加5千個追蹤者，之後推出數碼寫真集《MAJOR感》，仲成為銷量排行榜冠軍！

唔講你唔知，心櫻一度因為怕醜而拒絕拍性感寫真，估唔到做咗寫真女優，人氣當堂勁升，仲帶嚟好多工作機會，所以佢話自己有啲後悔，當初應該一早拍寫真喎！

胸器解構 上圍：Ｈ

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：平時着得密密實實，一換上比堅尼，心口對H奶立即包唔住，望落脹卜卜，加埋肌膚鮮嫩白淨，實在太吸睛！

社交網站 豊島心櫻唔止拍寫真，近期仲頻頻喺電視節目中亮相，留意其社交網，就會知道佢嘅最新動向。

豊島心櫻 年齡：20歲

身高：5呎6吋

三圍：37H-25-36

撰文：賢