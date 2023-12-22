有性趣：Abella奪熱搜脫星冠軍

又嚟到每年一度Pornhub公布數據嘅日子，作為全球最著名色情網站嘅佢，所公布嘅各項數據都相當具參考價值。咁喺過去一年內，平台上最常出現嘅影片熱搜詞係乜呢？

根據Pornhub公布嘅數據顯示，喺2023年內平台最常出現嘅影片熱搜詞，第一位跟2022年一樣，仍然係變態（Hentai）奪冠，第二位係比2022年上升一位嘅人妻（MILF），而第三位則同樣比2022年上升一位嘅女同性戀（Lesbian）。其實除咗影片熱搜詞嘅三甲位置變化唔大外，熱門脫星搜尋名單嘅頭三甲分別亦唔大，冠軍仍然係28歲嘅Abella Danger，亞軍係上升一位嘅38歲脫星Angela White，而季軍同樣上升一位嘅23歲脫星Eva Elfie。至於喺2022年嘅亞軍，27歲嘅Lana Rhoades則下跌兩級，名列脫星搜尋排行榜第四位。透過數據分析又發現，睇鹹片高峰時間為晚上11點，唔知大家係咪最常喺呢個鐘數睇AV呢？