今夜一丁：俄國情色魔力挑戰極限

情色系女Coser嘅誘人之處，唔單止在於大尺度寫真，更在於手工精美嘅性感Cosplay服裝，加埋意態撩人嘅甫士，真係睇到人心癢癢，而嚟自俄羅斯嘅Jyu San就係其中之一喇！

攝影師出身 所謂情色系女Coser，意思係指以Cosplay服裝示人嘅佢哋，所影嘅寫真露肉度相當高，往往令人有想入非非、按捺不住內心衝動嘅反應。隨住社交網絡平台嘅興起，不但湧現好多樣靚身材正嘅情色系女Coser，加上OnlyFans、Fansly等會員制平台嘅出現，更係有效地將人氣化成吸金力量，好似呢位出生於俄羅斯嘅Jyu San正係最佳人辦。

出道之前，佢本身係一位攝影師，同時亦係一個Cosplay愛好者，故此每當有Cosplay活動時，佢不但會到現場拍攝，更會玩埋一份。而本來平淡嘅生活，卻喺2020年變成單親媽媽後出現變化，為咗搵錢，佢開始以性感Coser拍攝寫真，更經營社交帳號，希望能夠增加收入。據佢稱呢段日子係人生最困難嘅階段，因為本身鍾意Cosplay，但變成工作及有經濟壓力下，令佢開始對Cosplay感到厭倦。

做埋老闆娘 幸好憑住性感迷人形象，令佢好快就成為網絡紅人，更獲得唔少演出機會。經濟壓力得以紓緩後，令佢慢慢重拾對Cosplay嘅興趣，同時有更多時間思考未來嘅發展。

及後佢眼見Cosplay界嘅競爭愈嚟愈激烈，於是便朝住情色系Coser嘅方向發展，拍攝好多挑戰尺度底線嘅火辣寫真，結果反應相當好，證明佢呢個決定係冇錯！不過亦因為咁，而導致IG帳號被封，但仍無損佢嘅人氣，尤其係當佢開設埋Fansly帳號後，無論人氣同吸金力都係有過之而無不及。近年已成為Coser界紅人嘅佢，終於可以放下重擔，事關佢開設埋經理人公司，實行做埋老闆娘添！雖然係咁，但佢仍不忘繼續拍寫真，而且經常喺網上跟粉絲互動，難怪佢咁受歡迎啦！

社交網站 作為俄羅斯人氣情色系女Coser，Jyu San唔單止樣貌迷人，身材更係誘人無比，尤其係着上露肉度極高嘅Cosplay服裝，嗰種魅力實在吸睛呀！

Profile 出生地：俄羅斯

身高：165cm

三圍：34D-23-35

撰文：魂