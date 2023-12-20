歡樂性講堂： 那話兒的長度演化

Q：本人17歲，雖然沒有性經驗，但已很注意那話兒的尺寸。我嘗試過勃起時量度，長度有時是13cm，有時卻只有12cm，另去游泳時又發現個人長度似乎比很多成年人長些。想知道是不是這一代年輕人比起成年人的尺寸大？請問我的尺寸合標準嗎？吳先生

A：根據2023年最新發布的研究數據顯示，自1992年至2021年，男性的那話兒產生了長度演化，勃起時的平均陰莖長度增加了24%，從12.27公分（4.8英寸）增至15.23公分（6英寸）。其中全球數據亦反映了地域差異，亞洲和歐洲男性的陰莖尺寸增長最為顯著，而北美男性的尺寸則稍微縮水。據研究指出，這種地域差異大抵與遺傳、個人生活方式、生活環境等因素有關。首先，近代飲食中的蛋白質和營養攝取豐富，加上年輕人通常有充足的運動量，促進了男性的性發育。此外，青春期提前、身體早熟、賀爾蒙釋放均有機會導致陰莖的尺碼增長。

整體而言，在這30年來，全球男性的陰莖尺碼都有所增長。雖然如此，陰莖尺碼依然是普遍男士最為關心的事情，他們在接收互聯網資訊時受到影響，擔心自己的尺寸未符合理想狀態，在過分渴求的心理下，導致他們對尺碼有更高要求和更敏感，尤其是年輕人嚮往未來性福，往往對此課題甚為緊張。

閣下實在不必憂心忡仲，事實上只有2%左右的男性真正面對陰莖異常短小問題，例如勃起時只得1吋，引發性障礙，主要是難以完成性行為並長遠影響生育。閣下的尺寸達標，明顯不在此列，毋須憂慮，鼓勵閣下多吸收正確的性知識，為美滿人生鋪路。