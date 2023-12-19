睇片學英文：異性相吸 愛得有Power

有人話，當緣分來到，就會有股Power（力量）驅使你踏出求愛第一步。同樣地，當慾念來到，呢股Power亦會令人喺性方面作出好多大膽嘅嘗試！

Power Sex 體能挑戰 男士總愛吹噓床上雄風有幾勁，但點先證明到自己，起碼要做到「Power Sex」！簡單啲講，男士要持續做到超過45分鐘激烈嘅活塞動作，過程要用上最少3種體位，咁先叫達標。要知道英國有調查指，男士進行活塞運動維持5分半鐘，已稱得上係持久王，家陣要做到45分鐘或以上，絕對係持久王中王！另外，有研究指出正常性愛30分鐘所消耗嘅卡路里等同慢跑30分鐘，若能做到「Power Sex」嘅話，豈不是同跑完10公里差唔多？

Power Bike 觸動G點 女上男下嘅騎乘位有唔止一種玩法，好似進階版「Power Bike」，就可以令女性獲得更興奮嘅體驗。呢一招嘅動作唔算複雜，男方先瞓低，雙腳屈曲提起成M字狀，女方喺呢個時候可以坐住對方大腿，再將對方嘅小腿掛喺自己嘅上臂位置，就可以進行活塞運動。性學家話「Power Bike」能令兵器有效刺激女方嘅G點，如果男方用枕頭墊高屁股，或加入情趣玩具，令交歡樂趣進一步提升。

《Power Bangers》 巨龍戰隊 美國有一套科幻動作片叫《Power Rangers》，當中一班恐龍戰隊嘅成員集集要同邪魔肉搏，而由Brazzers喺2017年推出嘅《Power Bangers》，則屬於愛情動作片，無論封面設計同角色造型都似曾相識，明顯係向《Power Rangers》「致敬」，仲搵嚟Abigail Mac、Jessa Rhodes、Romi Rain等人氣脫星飾演當中嘅顏色戰士！故事好簡單，話說有5個人意外發現神秘力量，可以將壞人征服於胯下，而為咗方便曳曳，呢班戰士嘅褲襠都留咗個窿，相當搞笑。

同場加映：《SEMEN POWER》別出心裁 咪以為AV封面淨係識得用女優嘅「肉照」嚟吸引人，查實有啲設計都幾具創意，由Ideapocket喺2008年推出嘅《SEMEN POWER》就係好例子。呢套AV收錄咗藤本真理奈、羽田夕夏、今井桃等11位AV女優演出，當中有貧乳少女，亦有巨乳大姐姐，屬於一套片長達200分鐘嘅雜錦作品，當年之所以成為AV迷話題，全因封面別出心裁，以一支噴緊不明白泡嘅綠色玻璃樽為焦點，心邪嘅男士好易聯想到精華素噴射嘅模樣，含蓄得嚟又有新意，仲曾經入選過多個商業包裝設計比賽添！

撰文：魂