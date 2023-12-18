色日放送：堀江里穗 化身博彩女神

有謂十個賭徒九個輸，隨時賭到傾家蕩產，沉迷賭博，等於倒錢落海！但係小賭怡情亦未為不可，又或者大家欣賞一下堀江里穗呢位博彩女神，滿足心靈同眼球好過啦！

有前有玉臀 喺足球界有好多球員屬於大器晚成類型，就快30歲先嚟狀態大熟大勇，而喺日本寫真界亦一樣有好多女優快將踏入三字頭，終於捱出頭，人氣攀上高峰。呢班輕熟女之所以咁受歡迎，當然係因為樣靚身材正，而且狀態大勇Fit到漏夠吸引，就算係拍埋十八廿二嘅美少女身邊，佢哋亦一樣唔會遜色，好似堀江里穗就係其中之一。

雖然佢今年已經29歲，但係天生麗質，擁有一副稚氣未消嘅童顏，散發出天真可愛嘅氣息，實在相當難得！而且身材仲豐滿誘人，心口對F奶分量十足，同時條腰夠幼，唔單止令上圍更見凸出，亦令肉厚美巨尻睇落特別渾圓、特別翹，呢副胴體嘅火辣指數爆晒燈呀！

工作機會多 里穗喺大學畢業之後做過辦公室女郎，起初喺銀行工作，之後轉咗做地產，再之後喺廣告製作公司返工。可能返朝九晚五嘅工作太沉悶，加上收入唔多，所以當佢被星探發掘做寫真女優時，毫不考慮就應承。

初登場嘅時候，里穗向大家介紹自己嘅環節，就自稱為「寫真界豐滿的博彩偶像」，原因係佢對於投資博彩相當在行，又因為阿妹曾經喺銀行工作，對於金融方面亦相當了解，所以就有投資課程搵佢做司儀。另外，里穗平時亦鍾意玩彈珠機，亦因為咁，阿妹獲得山形縣一家彈珠店搵佢做宣傳大使，睇嚟里穗嘅興趣的確為佢製造好多工作機會。

Profile 年齡：29歲

身高：5呎2吋

三圍：36F-25-36

社交網站 堀江里穗除咗寫真工作，近期亦忙於為彈珠店做宣傳，從其社交網就可以留意到相關消息，想知道佢幾時會去彈珠店搞活動，就要多啲Click入去睇睇喇！

撰文：賢