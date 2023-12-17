色日放送：唔怕有隔膜 上床慢慢學

新人係要好好學習，所以新入職嘅打工仔好應該向前輩請教。AV業界資深人士神仙乙就表示認同，而後輩同前輩溝通唔好怕有咩隔膜，好似日本AV界嘅後輩女子社員咁，瞓身向前輩學習，仲上埋床齊齊研究床技添！

慾火急升 由片廠E-BODY炮製嘅《錯過了尾班火車，最後住在了後輩家》，講述公司中層涼平同成班同事去飲酒消遣，因為玩得太開心搞到錯過咗尾班火車，好在有甜美又親切嘅後輩響蓮招呼佢返屋企過夜。回到家後，響蓮就換上貼身嘅運動服練習瑜珈，涼平睇到眼甘甘，蓮妹仲貼身教授佢幾招瑜珈動作，經過身體接觸之後，兩人嘅慾火急升，於是涼平就採取猛攻，話要喺床上教阿妹如何討好男人，而響蓮亦照單全收，好好向涼平前輩「請教」啦！

錯有錯着 由片廠E-BODY炮製嘅《錯過了尾班火車，最後住在了後輩家》，講述公司中層涼平同成班同事去飲酒消遣，因為玩得太開心搞到錯過咗尾班火車，好在有甜美又親切嘅後輩響蓮招呼佢返屋企過夜。回到家後，響蓮就換上貼身嘅運動服練習瑜伽，涼平睇到眼甘甘，蓮妹仲貼身教授佢幾招瑜伽動作，經過身體接觸之後，兩人嘅慾火急升，於是涼平就採取猛攻，話要喺床上教阿妹如何討好男人，而響蓮亦照單全收，好好向涼平前輩「請教」啦！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙都做過學師仔，當年都幾受班前輩愛錫，教咗本仙唔少工作上嘅知識，而今次為大家介紹嘅「後輩女子社員系列」，當中班前輩亦對後輩痛愛有加，仲愛到同佢哋發生親蜜關係添！喺3部作品當中，本仙最鍾意桃乃木香奈主演嘅《喝醉醒來時，旁邊有一個全身赤裸的初級女後輩》，原因係香奈又索又甜美，身材仲婀娜弗爆，喺作品當中懇求前輩賜予快感嘅表情仲極度銷魂，加上用盡溫泉旅館各種設施嚟激戰，精彩度滿分！

撰文：賢