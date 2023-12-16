洋媚女子：廁內偷歡刺激過癮

兩個人之所以要偷歡，通常係因為呢段關係唔見得光，亦有可能係一時性急，而其中一個偷歡熱點，就係用嚟解決生理需要嘅廁所。究竟喺廁所曳曳係咪零舍刺激？只要睇過今次介紹嘅四仔，就會有答案！

隔牆色誘 女友晚晚想曳曳，對男友嚟講係咪好事？睇過由Naughty America製作嘅四仔《Tonight's Girlfriend #127》，你就會明白呢件事有幾咁精疲力竭。影片由Kendra Spade、Daphne Dare同Lexi Lore參演，佢哋嘅顏值喺脫界屬於頂流，仲要個個都有對大咪咪，咁高質嘅女友，叫男友點樣忍？問題係呢班女友相當大食，搞到男友每晚故意迴避，殊不知某一晚，男友返到屋企，聽到廁所傳出誘人呻吟聲，推門一睇發現女友自娛中，跟住發生乜嘢事，相信大家都估得到。

人妻發姣 性生活唔協調係唔少夫妻出現問題嘅原因，所以性學家成日鼓勵已婚人士要喺房事方面搞搞新意思。如果冇咩頭緒，不妨參考吓Naughty America推出嘅《I Have A Wife #81》。呢套影片搵嚟Allesandra Snow、Anna Morna、Kelsi Monroe等多位巨乳熟女飾演人妻，內容講述佢哋為咗同丈夫重拾性趣，拎埋一啲情趣玩具入洗手間玩，一來為滿足性慾，二來想透過呻吟聲，點燃老公久違嘅慾火，當中嘅自娛演出同肉體交鋒，真係激到無倫！

天后壓陣 未見識過脫界天后嘅演出，又點算係四仔迷呢！Western Visuals為經典作《Classic Stars And Their Toys》推出嘅高清重製版，真係不容錯過！呢套四仔以廁所偷歡為主題，賣點在於片中有Tiffany Mynx、Alicia Rio、Misty Rain等多位天后級脫星孭飛，當中又以波霸Tiffany嘅精彩演繹最令人興奮，淨係睇吓佢點樣自娛，足以令男士流晒口水。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：喺廁所內偷歡，最怕被人撞破好事，偏偏又有唔少人躍躍欲試，理由好簡單，兩個字可以概括晒，就係「刺激」！正如上述介紹嘅四仔，套套都激到爆，無論《I Have A Wife #81》抑或《Tonight's Girlfriend #127》都好吸睛，而以脫界天后作招徠嘅《Classic Stars And Their Toys》，更加值得一睇再睇！

撰文：魂