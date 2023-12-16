世界Cup：G奶PAPICO變身AI偶像

人工智能（AI）嘅發展一日千里，好多工作都可以搵AI代勞，就連拍AV都可以起用AI美女，而今期「世界Cup」主角PAPICO亦好識得利用AI嚟搞噱頭，仲被寫真界封為「令和最強AI偶像」！

顏值有幾高？ 今年24歲嘅PAPICO有一副可愛童顏，面尖尖，眼大大，鼻高高，笑容又甜美，真係好易令人覺得係AI生成嘅美女。

童顏巨乳 相信大家都見識過以AI生成嘅美女寫真，確係要幾靚有幾靚，甚至將真人拍攝嘅寫真比下去，但大家又唔使替一班寫真女優擔心，好似東北大波女主播塩地美澄就好有自信，唔怕被AI女優搶飯碗，凜咲子仲話要同AI美女鬥過。至於今日為大家介紹嘅PAPICO，本來已經係五官標致嘅美女，出道之後，樣貌不斷進化，加埋有一副前凸後屹嘅火辣胴體，係典型嘅童顏巨乳妹，同近期大熱嘅AI美女有啲相似，所以有人封佢為「令和最強AI偶像」。

自信十足 PAPICO當初係透過參加選美活動「Miss YOUNG ANIMAL 2022」而獲得藝能事務所賞識，加入寫真界之後，好積極參與攝影會活動，令人氣持續上升，而佢亦都好識做，頻頻玩酥胸半露，又不時露出大半個屁股，令唔少人都被呢副「二次元Body」迷倒。講起AI，原來阿妹間唔中都會利用電腦程式為寫真照「加工」，搞到自己變成AI美女，仲自封為「可以在現實見面的AI寫真偶像」！不過，PAPICO話AI美女再靚，始終唔及有血有肉嘅真人女優，所以會將呢種特質盡情發揮。

胸器解構 上圍：G

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：飽滿又堅挺，好似兩個大湯碗，唔使點夾都有條事業線！

社交網站 PAPICO近期密密拍寫真，登入佢嘅社交網，除咗可以欣賞到部分作品，仲會搵到一啲利用AI加工嘅寫真添！

PAPICO 年齡：24歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-22-34

撰文：賢