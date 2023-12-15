有性趣：御女王者第一人

今年29歲嘅Jeferson Reis，喺8年前投身四仔界，佢自稱一直以嚟努力工作，並且熱愛與唔同靚女進行床上運動，早前佢忽然意識到自己入行多年，憑住累積嘅女伴人數，足以成為健力士世界紀錄嘅御女王者第一人！究竟有幾多個女人同佢床戰過呢？Jefersons稱經過兩晚通宵計算後，結果係足足超過5千人。佢好自豪話已經整合咗名單，等日後能夠將佢拍成記錄片，並稱及至今日，每日仍收到過百個演出邀請。雖然Jeferson對自己5千人斬紀錄相當自豪，但相信佢唔識得太平洋彼岸嘅日本AV男優清水健。今年44歲、並喺1998年開始參演日AV嘅健哥，至今演出超過9,500部作品，並喺2022年時達成萬人斬紀錄，因此計算喺成人業界床戰過嘅女優人數，佢足足比呢位巴西男多出一倍。如果真係要成為世界紀錄，應該係清水健囉！