今夜一丁：俄國輕熟女挑戰大尺度

咪以為性感女網紅一定要青春嫩口至夠吸睛，其實輕熟女所散出嘅魅力同樣咁迷人，加上身材婀娜肌肉結實Fit到漏，更係令唔少男人甘願成為裙下之臣，好似呢位嚟自俄羅斯嘅Ekaterina Novikova就係其中之一。

為搵快錢 正所謂「鹹魚青菜，各有所愛」，呢句話確實講得啱，尤其放喺靚女身上更係貼切不過，事關青春得嚟又身材火辣嘅囡囡，確係夠晒養眼，但係唔少男人認為輕熟女嘅女人味更啖落有味，比後生女更具吸引力。如果想體驗呢份輕熟魅力，睇吓出生於俄羅斯聖彼得堡嘅Ekaterina Novikova，就會感受到有幾正喇！

早喺2016年出道成為成人模特兒嘅佢，同時經營社交網絡帳號，原因純粹係應事務所要求，故此早期佢以分享生活照為主，完全係零性感。問到點解會從事成人模特兒工作嘅原因，佢坦言目的係為咗搵快錢。原來大學畢業後，佢先後做過酒店服務員及餐廳侍應，而樣靚身材正嘅佢為應付財政壓力，便決定自薦到模特兒公司，希望能透過自己嘅魅力搵真銀。

一炮而紅 憑住迷人樣貌及玲瓏浮凸身材，Ekaterina便成為俄國模特兒界一員。據佢稱最初係做時裝模特兒，因工作量及收入唔多，所以好快就轉型做成人模特兒。雖然佢外形吸睛，但要知道業界不乏國色天香嘅美女，因此佢最初嘅發展並唔係咁順利，先後用過幾個藝名演出，仍唔未能大紅大紫，及至2020年時積極發展性感網紅事業，先至有大轉機。

當時佢決定開設OnlyFans帳號，並為會員送上大尺度嘅成人寫真，而為咗可以令更多人認識佢，更喺社交網絡帳號分享誘人寫真。Ekaterina指當時已經26歲嘅佢，視呢個決定係模特兒事業嘅最後一個機會，卻估唔到憑住輕熟女人味，加上挑戰大尺度嘅寫真，令佢一炮而紅，IG粉絲火速突跛3百萬，而OnlyFans會員亦超過3萬人，雖然後來佢嘅IG帳號因寫真尺度太大而被刪，但仍無損佢嘅高人氣。

社交網站 雖然IG帳號被刪，但係對Ekaterina Novikova嘅人氣影響唔大，佢更趁住呢個機會休息半年，充足電之後再次發力，不但狀態更佳，女人味更係正到舔晒脷！

Profile 出生地：俄羅斯

身高：165cm

三圍：34F-24-34

撰文：魂