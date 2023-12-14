洋媚女子：好波唔怕晒索女愛漏奶

外國有班大波妹唔會收埋天賦本錢，而且喜歡公諸同好，佢哋表面上係曬太陽，實情係盡情晒波，你話係咪正先？講緊就係今日介紹嘅四仔作品主題，當中嘅囡囡仲慾火高漲，同男優大戰連場！

舒展淫筋 放假去曬太陽，相信唔少人都試過，只係曬曬吓突然就地曳曳，睇嚟真係好性急喎！講緊就係MOFOS推出嘅《Stretching My Girlfriend's Pussy #25》劇情。今次由Charly Summer、Harley Haze、Lily Veroni等多位癡女脫星演出，單係睇呢個陣容就知絕不單純，果然片中佢哋同男友喺泳池曬曬吓太陽，突然剝晒光豬，血氣方剛嘅男友見狀立即行升旗禮之餘，更將佢哋就地正法。激情四射嘅情慾演出，唔知啱唔啱你心水呢？

真情流露 裸體曬太陽，喺外國司空見慣，只係點解人曬佢又曬，呢班囡囡曬得咁四級呢？想知原因，就要睇片廠21 Sextury Video所出品嘅《Pleasure Aplenty》。由Gina Gerson、Mona Blue及Tiffany Tatum等三位以床技聞名嘅脫星上陣，講述佢哋趁住假期齊齊曬出小麥色肌膚，點知Gina邊曬太陽邊睇自己演出嘅四仔，引到班仔流晒口水，結果喺乾柴烈火下，眾男女瘋狂曳曳起嚟。雖然劇情係薄弱啲，但憑住一眾脫星真情流露兼反應十足嘅演出，值得大家捧場。

爽到出汁 曬太陽雖然係舒服，但曬到春潮氾濫真係有啲誇張！不過Explicit Empire就話如果唔夠誇，好難挑起四仔迷嘅慾火，因此喺新作《Sapphic Summer Vibes》中，就搵嚟Alyssia Kent、Gia Mulino、Mary Kalisy等多位巨乳脫星參演，更嚟個爽到出汁嘅演出。故事講呢班有露出癖嘅囡囡，喺泳褲內私藏震蛋，邊震邊曬太陽，強烈嘅興奮同刺激，令佢哋情不自禁喺池邊呻吟起嚟，充滿挑逗性嘅行為，自然引嚟狂蜂浪蝶，結果一幕接一幕嘅池邊情慾交鋒就此展開。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：曬太陽確實係爽，只係發生喺四仔嘅話，爽度更上一層樓，就好似《Sapphic Summer Vibes》中嘅劇情，滿足晒男士們嘅幻想。不過如果講製作高質嘅話，《Stretching My Girlfriend's Pussy #25》係首選，當然《Pleasure Aplenty》亦值得一睇再睇。

撰文：魂