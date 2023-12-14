今夜一丁：伊藤愛真乳香令人醉

醇酒同美女，兩者都可以令男士醉到暈陀陀；若然可以同美女把酒談心，相信十個男人九個𦧲飯應；若然呢位美女係伊藤愛真嘅話，就算係以水代酒，睇怕好多男士都會飲到面紅紅！

絕色美女 喺日本寫真界，唔少女優都擁有火辣身材，但同時擁有絕色美貌者，始終係少數，筆者第一時間諗起田中美奈實，但擁有魔性魅力嘅佢，近年似乎專心喺電視圈發展，加上今年已經37歲，睇怕唔會再拍誘人寫真。至於喺現役女優之中，邊一位稱得上樣靚身材正？今年26歲嘅伊藤愛真，絕對有條件入圍！先講顏值，愛真天生麗質，眉清目秀，又好鍾意笑，嗰份親切感可以話係人見人愛。講到身材，心口有對飽滿F奶，又有一條水蛇腰，曲線誘人，加埋肌膚白滑，呢啲質素真係嗒得杯落！

重操故業 伊藤愛真讀高中期間，已經喺東京巨蛋擔任啤酒銷售員，成日攞住一桶啤酒喺觀眾席叫賣，因為生得太靚女又有笑容，自然引起唔少觀眾注意，仲獲封為「太可愛的啤酒妹」！後來，愛真入咗亞細亞大學讀經濟，趁課餘參加選美活動「2018年校園小姐女王大賽」，結果憑美貌同才藝擸咗4個獎，仲獲得藝能事務所賞識，加入寫真偶像行列。家陣，阿妹除咗拍寫真，亦有份參演綜藝節目同舞台劇。雖然工作忙碌，但愛真似乎好掛住啤酒妹呢份工，早前突然重操故業，去到西武巨蛋再次賣啤酒，令唔少場內人士未飲先醉！

社交網站 伊藤愛真呢期忙於為寫真月曆做宣傳，登入其社交網，唔止可以知道佢嘅最新動向，仲可以搵到唔少靚相添！

伊藤愛真 年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：35-23-34

撰文：魂