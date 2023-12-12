今夜一丁：大盛真歩 電眼玉乳甜姐兒

鍾意笑嘅女仔，畀到人親切感，只要個樣OK，好多男仔都會被電親！當然有啲女仔就算平時唔多笑，只要眼神夠精靈，一樣可以令男仔暈晒大浪，來自日本女團嘅大盛真歩，就係最佳人辦！

薄身大波 女仔嘅上圍夠唔夠激凸，有時真係要睇番上身屬於邊種體型，假如係纖瘦型，只要上圍稍為豐滿就已經好吸睛，正如今日為大家介紹嘅大盛真歩，雖然對車頭燈只係C Cup，但勝在夠薄身，四肢同腰都勁纖幼，所以着起三點式泳衣都好有睇頭，頻頻唧出誘人嘅事業線。講到樣貌，今年23歲嘅真歩稱得上係甜姐兒，留有一頭長髮，氣質清純，雙眼大得嚟又水汪汪，即使唔笑都夠晒電力，想征服男人實在冇難度！

人氣高企 大盛真歩好細個已經係人氣女團AKB48嘅粉絲，經常參加握手會，亦令佢萌生加入演藝圈嘅念頭。2017年，真歩走去參加「第三屆AKB48選秀」，結果成功入圍，經多番努力之後，終於成功晉身為正式成員。呢幾年，真歩嘅演藝事業算係順暢，除咗有份隨團四圍演出，亦有機會參演AKB48相關電視節目同電影，近排仲做埋主持，參與電視節目《西村博之與大盛真歩的輕鬆妄想不動產》。另外，阿妹呢期獲寫真界睇重，密密為雜誌拍攝水着相，更被封為「AKB寫真女王」，人氣可以話係一時無兩！

大盛真歩

年齡：23歲

身高：5呎4吋

三圍：33-23-34

社交網站 近期大盛真歩接咗好多寫真拍攝工作，登入其社交網，就會睇到部分靚相，亦可以知道AKB48嘅最新動向添！

撰文：賢