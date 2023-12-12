睇片學英文：處女登場 妙不可言

喺舊社會，好多男人對女伴係咪處子之身，非常執着，雖然隨住時代進步，大家嘅性觀念已經開放咗好多，但依然有唔少人對「處女（Virgin）」另眼相看，唔知睇埋以下嘅相關話題，會唔會雙眼發光呢？

Virgin Flower 處女之花？ 各位惜花之人有冇聽過「Virgin Flower」？查實呢個世界冇所謂處女花，亦唔係解作處女座嘅守護花，而係暗指處女膜嘅英文俚語。同「Virgin」有關嘅情色俚語仲包括「Virgin Treasure」，大家又估唔估到係乜嘢意思呢？答案就係女性生殖器。

講起處女膜，原來喺雌性嘅黑猩猩、非洲象、海牛同鯨魚身上都可以搵得到，但呢種黏膜組織有乜嘢生理功能，至今未有定論。

Virgin Missionary 初夜首選 喺唔少女仔眼中，初夜係人生大事，梗係要獻畀自己鍾意嘅人，之但係乜嘢體位會令破處過程舒服一啲呢？有性學家建議「Virgin Missionary」好值得一試，呢招同一般傳教士式差唔多，分別在於女方喺曳曳時，先用枕頭或咕(口臣)墊喺屁股下面，一來有助兵器容易啲進入，二來可減低初次體驗嘅不適感。另外，騎乘位同埋側身後入位都好啱初嘗雲雨情嘅女仔，而無論用邊一招，最好做足前戲同使用情趣潤滑油。

《She Was A Virgin》 新丁真人騷 喺美國四仔界，但凡有新女推出處女作，片名通常會見到「Virgin」呢個字。不過，2020年由6AM Studios出品嘅《She Was A Virgin》，就有啲唔同，事關呢套四仔被包裝成真人騷，安排資深女優McKenzee Miles擔任Cody Lane、Jessi Alba同Paulina James呢3位脫界新丁嘅演出導師，除咗喺床邊指導，仲會上埋床示範最佳嘅拍攝體位同高潮反應，最後再喺三人之中揀選一位表現最好嘅新丁，作為自己下一套作品嘅拍檔添！既有新丁登場，內容又有新意，難怪呢套四仔喺當年叫好又叫座。

同場加映：處女登場要莉亞 日本AV界成日有新人推出處女作，但係有冇一套AV真係由處女演出呢？筆者就諗起要莉亞嘅AV處女作《對H充滿好奇心的處女》！話說喺2021年以FALENO專屬女優身份出道嘅佢，當年青春無敵，仲有對34E巨乳，加埋喺封面見到「處女」呢兩個字，令唔少AV迷感到好奇。話時話，呢套AV嘅女主角明明叫堀沢茉由，同要莉亞有咩關係？查實堀沢茉由即係要莉亞，原來佢喺2022年6月離開FALENO，轉為企劃單體女優，又喺今年6月移籍到另一間事務所，於是先改用現時藝名。

撰文：魂