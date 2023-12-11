今夜一丁：泰國純情女僕 望見心郁

家有俏女僕相信係唔少男士嘅幻想，只係火辣定純情女僕吸引啲呢？如果鍾意後者的話，呢位嚟自泰國嘅純情女僕Nutchanat Kaeoketsang，就必定啱晒你心水喇！

誘人曲線 女僕服係Coser最愛嘅其中一種造型，而事實上近年女僕服嘅興起，亦同日本嘅ACGN文化有密切關係，因此衍生出造型更性感嘅情趣女僕服。只係大家又知唔知道，女僕服其實早喺18世紀已經出現呢？話說喺18世紀前嘅英國貴族，傭人所穿着嘅女僕服，大部分都係由女主人嘅舊衫改造而成，及至維多利亞時代工業發展，先至出現度身訂造嘅女僕服，只係當時嘅服飾設計相當密實，梗係及唔上好似呢位嚟自泰國嘅Nutchanat Kaeoketsang所着嘅女僕服咁有睇頭啦！比堅尼式上衣不但充分展現出誘人嘅胸部曲線，而短裙配魚網絲襪，更係凸顯美腿及性感魅力，再加上佢嘅清純氣質，令呢輯寫真更具觀賞性，難怪獲唔少網民畀Like啦！

充滿自信 雖然Nutchanat喺鏡頭前游刃有餘，但其實佢從事模特兒工作只有短短一年。喺上年投身模特兒界嘅佢，憑住青澀味道，加上玲瓏浮凸嘅身材，令佢甫出道就獲得高人氣。之後，佢就食住個勢經營社交帳號分享寫真照，清純形象配以性感造型，不但冇予人俗套嘅感覺，反而散發出一種健康性感美，甚至有人話就算佢嘅寫真尺度再大，都唔會畀人有邪念嘅感覺添！

而從近期嘅寫真中發現，Nutchanat似乎朝往成熟嘅風格邁進，加上清純嘅味道，唔知又會畀到大家乜嘢感覺呢？除咗清純氣質吸引外，佢另一個獲得網民歡心嘅原因，在於佢嘅自信，要知道泰國模特兒甚少分享素顏相，而佢卻反其道而行，大方分享素顏照之餘，仲拍埋片畀大家睇，足見佢對自己嘅顏值相當有信心。

Profile

出生地：泰國

身高：164cm

三圍：34D-23-34

社交網站

雖然Nutchanat Kaeoketsang以清純氣質迷倒網民，但唔代表佢所影嘅寫真唔夠性感。事實上，佢所分享嘅寫真不但大方騷事業線，配合誘人嘅甫士又真係幾正！

撰文：魂