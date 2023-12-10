有性趣：資深妓女傳授床技

48歲嘅Rebecca Dakin，憑住10年嘅性服務經驗，曾著作多本關於性服務行業及性技巧書籍，早前更成立英國首間性愛學校「The Great British Sexperts」，為女士及夫婦傳授性愛技巧。佢喺接受媒體訪問時，便「賣大包」醒大家7項床技要點：（1）要有起碼40分鐘嘅前戲，先至能令女士進入性愛狀態；（2）計劃性生活，要求自己或伴侶規劃每周一次長時間性愛日；（3）先問自己想要乜嘢嘅性愛玩法及體驗，然後再聆聽另一半嘅諗法；（4）享受角色扮演嘅樂趣，從性感內衣到制服誘惑都可以；（5）嘗試綑綁或輕度愉虐玩法，縱然未必戀上，卻能為性生活帶嚟新鮮感；（6）喺性生活中加上情趣玩具，尤其一啲新穎嘅款式；（7）喺身體許可下嘗試從未試過嘅性愛體位。大家學到嘢未？