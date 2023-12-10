喜雙飛：可愛系女優 心口超激凸

近年日本AV界愈來愈多癡女，想搵番個純情妹妹仔欣賞吓都唔係咁容易，好在小動物系女優一樣可以帶畀大家溫柔又聽教聽話嘅可愛風格，今日就搵嚟宍戸里帆同桃園怜奈呢兩位心口激凸嘅小動物系女優比併一下喇！

鮮甜G奶 日本AV廠Moodyz有好多優質專屬女優在陣，當中更有唔少童顏巨乳妹，好似宍戸里帆呢位甜美G奶妹就係其中之一。留住一頭清爽短髮嘅佢，散發出活潑開朗氣息，加埋燦爛嘅笑容，可愛光芒令人難以抗拒，仲有心口對G奶白淨鮮嫩又富彈性，絕對係極品呀！

里帆喺2022年出道成為M廠嘅專屬女優，據稱佢原本想做大學教授，但後來覺得做AV女優更適合自己，亦有助佢日後進軍演員行列，加上佢本身對拍AV充滿熱誠，所以就寫咗足足5張原稿紙講述自己對女優事業嘅憧憬，再寄去女優事務所應徵，結果成功被取錄。佢喺AV演出中夠晒投入又享受之餘，仲表現出一副為滿足男人甘願犧牲嘅態度，可以話無負當日投身女優行列嘅初心。

宍戸里帆

年齡：22歲

身高：5呎1吋

三圍：35G-23-35

胸夾超爽 今年27歲嘅桃園怜奈，雖然出道拍AV已有一段日子，但係樣貌同身材一啲都冇走樣，上圍對G奶仲係咁大咁有彈性，難怪佢曾經表示以前啲男朋友個個都要求玩胸夾，真係識貨！除咗胸大，怜奈稚嫩天真嘅氣質一樣咁吸引，相當惹人憐愛。

佢喺2015年下海拍AV，同AV廠FITCH簽下拍攝3部作品嘅專屬合約之後，就同大家講拜拜，然後繼續修讀大學課程。畢業後，佢喺關西地區一間公司從事會計工作，而大約兩年之後，即係2020年佢終於重返AV界，原因係發現好多AV迷對佢依依不捨，始知原來自己咁受歡迎，獲得眾多粉絲支持，加上會計工作實在太過刻板苦悶，於是佢就決定回歸AV界！復出以來，佢嘅演出愈來愈重口味，配合七情上面嘅反應，認真精彩！

桃園怜奈

年齡：27歲

身高：5呎2吋

三圍：37G-24-35

第1回合：鬥身材 桃園怜奈身材曲線優美又帶豐滿感，心口對大波波仲呈水滴形，身材極為吸睛！而同樣擁G奶嘅宍戸里帆，唔單止肉地結實，加埋23吋纖腰，養眼度更高。

第2回合：鬥演出 宍戸里帆擅長面露甜美笑容去榨乾男優，表現相當亮眼，而桃園怜奈喺呢方面亦相當在行，佢扮演被男人玩弄嘅柔弱角色更係入型入格，見到佢一副楚楚可憐嘅表情，真係好想同阿妹嚟個叔叔抱抱！

第3回合：鬥多瓣數 除咗拍AV之外，宍戸里帆不時參演深夜電視節目以及攝影會，至於桃園怜奈都唔弱，經常做電台節目嘉賓，亦密密出席攝影會搵食，所以呢個回合打和。

Report：期待夢幻合演 桃園怜奈同宍戸里帆都擁有童顏巨乳，氣質同樣可愛又惹人憐惜，最重要就係演出投入又瞓身，實在難分高下！如果將來佢哋能夠嚟個夢幻合演，絕對可以得出一加一大於二嘅精彩效果。

撰文：賢