今夜一丁：俄羅斯Ivanka Peach升Cup有運行

性感女網紅既要賣索樣又要騷身材，拍寫真時着得勁少布露肉度高，佢哋之所以咁做，無非都係為咗吸睛，好似呢位嚟自俄羅斯嘅Ivanka Peach咁，更係為此搏到盡！

僭建加工 雖然唔係每個人都想成名，但如果想用人氣嚟搵錢嘅話，名氣真係好重要，而喺性感網紅界亦係如此，否則有咁多樣靚身材正嘅性感女網紅，好易就會被後浪冚過。不過出生於俄羅斯莫斯科嘅Ivanka Peach雖然屬後浪，但為咗成名兼搵銀，佢真係落足本錢！

早喺佢讀大學時，便已兼職做時裝模特兒，並希望將來能夠走上天橋成為Top Model，故此大學畢業後，佢便順理成章投身模特兒界。可惜遇上疫情，令佢嘅工作量大減，於是跟其他模特兒一樣開始經營社交帳號。不過心口屬平平無奇嘅佢，無論點影出嚟嘅寫真都唔夠吸睛，面對手停口停嘅困局下，佢終於下決定去做僭建手術，令對車頭燈大幅升Cup！

吸金力強 都話網民嘅包容度好高，如果換轉以前嘅話，總會有人彈Ivanka對燈太重加工味，只係今時今日嘅網絡文化，只要靚樣好身材同性感，就足以吸引到男士嘅眼球，所以佢休養咗大半年後，2021年1月重新出發，憑住一對巨乳令人氣如火箭般飆升，IG帳號嘅粉絲極速突破50萬，至今粉絲更係近百萬添！

Ivanka坦言當時最擔心嘅，就係升Cup會影響日後喺模特兒界發展，但後來睇見自己喺網紅界嘅成績，就覺得當日僭建嘅決定冇錯，而且吸金力度比以前更強，除咗頻頻為男士雜誌拍攝大尺度寫真外，佢喺網上售賣半裸寫真同樣銷量極佳。不過講到最搵錢嘅，莫過於佢嘅OnlyFans帳號只係營運咗一年，會員人數已經突破7萬，真係超勁呀！

社交網站 由時裝模特兒搖身一變成為性感網紅，兼喺OnlyFans帳號以半裸寫真益會員，Ivanka Peach為咗搵錢真係搏得盡，如果大家想滿足眼球，就要Click入佢嘅社交網睇睇喇！

Profile 出生地：俄羅斯

身高：170cm

三圍：36DD-25-36

撰文：魂