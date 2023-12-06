歡樂性講堂：過繁DIY後遺症

Q：本人男性，相信自己患了陰莖硬化性淋巴管炎。從貴專欄看到需要停止會使陰莖創傷的激烈行為大約4到6周，我也嘗試執行。但想問問，如果只摩擦龜頭自慰，沒碰到陰莖腫起來的地方，可以嗎？阿哲

A：「陰莖硬化性淋巴管炎」屬於「過繁性活動後遺症」，與男性頻密自慰和不當手勢有關。此症的徵狀是陰莖的某處皮膚異常地呈現條狀突起物，它是多發於DIY活躍的青少年身上。

男性在DIY時因過度用力捏搓和拉扯而導致局部創傷，假如傷患處深入至陰莖皮下組織內的大淋巴管引起內部發炎，皮膚表面便會隆起一至幾厘米長的條索狀腫塊，似一粒軟骨硬塊會在皮下滑動，但不與皮膚黏連，按下去輕則有少許疼痛，重則形成潰傷。

「陰莖硬化性淋巴管炎」通常可自行痊愈，炎症和條索狀物需時約4至6周後便會消退平復。但亦有個別嚴重的個案需數月至數年才消退，主因是患者欠缺自制動機。

治療期間自限是必須的，最理想是短期禁慾。誠然，這對於血氣方剛的青少年而言，一個月以上的禁慾生活的確是相當有難度。閣下提出的局部刺激行為，只宜偶一為之，不可密集發洩，一來避免頻繁的刺激干擾到患處復原，二來免得招來另一種常見的性障礙後遺症假性早洩。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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