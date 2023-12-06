今夜一丁：烏克蘭女模 優雅晒深溝

靚女係男人都鍾意睇，尤其係氣質優雅兼身材火辣嘅索女，更係唔少男士嘅大愛。如果你亦係箇中同好，呢位嚟自烏克蘭嘅氣質巨乳女模Katerina Soria肯定啱你心水！

氣質美人 烏克蘭唔單止盛產美女，有唔少更喺模特兒界發光發熱，而佢哋除咗樣索身材火辣外，更散發出獨特嘅優雅氣質，令男士一見傾心，其中就有呢位出生於基輔、現居於奧地利維也納嘅Katerina Soria喇！

可能唔少人都會疑問，點解烏國美女大部分都咁氣質動人呢？Katerina相信能夠畀到答案大家。據稱佢之所以會喺大學畢業後投身模特兒界，好大原因係同佢母親有關。佢解釋自己不但從母親遺傳到美貌及身材，更自細受到對方嘅影響，故此早已萌生從事模特兒工作。原來佢媽媽亦係一位模特兒，而且十分貪靚，平時喺屋企亦會悉心打扮，加上佢對衣着及談吐儀態都有嚴格要求，受到母親嘅薰陶下，所以Katerina細細個已經係氣質小美人。

成功轉型 雖然佢自細夢想成為模特兒，但隨住時間推移，令佢改變咗諗法，希望成為一位時裝設計師，配合自己對美學嘅睇法，設計出融合個人意念嘅服裝。不過世事就係咁有趣，當Katerina搵到自己嘅新路向，命運早已安排佢所走嘅路。

話說喺一次學界時裝展中，佢充當自己作品嘅模特兒，因而被星探發掘。經過一番考慮之後，佢決定投身模特兒界，並以此作為自己嘅事業。不過咪以為佢擁有美貌與身材，其模特兒事業會發展得順利，實情係佢經過兩年嘅努力，仍未能躋身一線女模行列，原因在於佢生得唔夠高挑，故此好難走上天橋。不過佢並未感到灰心，反而透過社交網絡帳號嚟提升知名度，不但成功轉型成為性感網紅，更獲得唔少寫真拍攝機會，吸金力超勁！

Profile

出生地：烏克蘭

身高：168cm

三圍：36DD-25-36

社交網站

憑住迷人樣貌及身材，加上優雅氣質，令Katerina Soria嘅IG不但擁有超過118萬粉絲，佢嘅OnlyFans帳號更係人氣相當勁。不過講到勁，莫過於佢早前成立自己嘅服裝品牌，呢啲咪叫識搵錢囉！

撰文：魂