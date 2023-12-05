今夜一丁：七川楓 愛笑J奶妹

俗語有話：「一笑傾城，二笑傾國，三笑傾天下！」女人想得男士歡心，未必一定要有天使面孔同魔鬼身材，最緊要笑容親切，而今日為大家介紹嘅寫真女優七川楓，就係靠真摯燦爛嘅笑容嚟食胡！

身材冇得頂

正所謂「人無完人」，呢個世界好難搵到一啲完美無瑕嘅人，通常個樣生得靚，身材多數係平平無奇，同樣地，對波生得大，顏值又未必好標青，日本寫真女優七川楓就係好例子。今年24歲嘅楓妹，身材曲線勁誘人，上圍對J奶呈水滴形，配上纖巧水蛇腰，同埋又圓又翹嘅美尻，簡直係近乎完美，難怪被人稱為「寫真界峰不二子」！之但係，好多人覺得楓妹嘅外貌普通，直接啲講就係唔夠靚，幸好佢份人開朗樂天，成日笑瞇瞇，令大家留下唔錯嘅印象，所以喺寫真界都幾受歡迎。