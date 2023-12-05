睇片學英文：愛如潮水 慾火浪接浪

有性學家話，女性嘅高潮好似潮水咁浪接浪，若然體質敏感，甚至會有「潮水」噴出添！今日就由潮水（Tide）呢個字入手，同大家分享吓情色世界入面相關嘅有趣話題。

High Tide 紅潮照闖 好多嘢唔能夠照字面意思解釋，「High Tide」就係好例子，中文直譯係高潮，但其實係指女性嘅生理期，所以又可以稱為「Red Tide」，同我哋理解嘅「高潮」係兩回事！

講起女性生理期，唔少人覺得喺呢段時間曳曳唔多衞生，但實情只要留意動作唔好太粗暴，影響唔大之餘，部分女士仲會因為受賀爾蒙變化影響，性慾比平日強烈添！不過，大家要留意一點，喺經期曳曳，女性仍然有機會懷孕，事關精子可以喺女性體內存活2至5日，所以咪以為經期等於安全期呀！

Thigh Tide 雙重刺激 部分女性喺進行騎乘時，特別容易產生高潮，事關喺過程中可以佔主導，而「Thigh Tide」可以話係逆向騎乘位嘅進階版，玩法一啲都唔複雜，首先男方瞓低，一隻腳曲起，女方背向男方，坐喺對方下體，雙手抱住對方膝頭，就可以開始策騎。性學家話呢個動作可以令女方嘅私處享受到活塞運動帶嚟嘅快感，仲可以透過雙方大髀互相摩擦，獲得額外嘅刺激，係一招易玩又過癮嘅招式。

《Tides Of Lust》高潮迭起 美乳加比堅尼固然係絕配，再加埋海邊野戰，效果更正！難怪由Viv Thomas喺2012年推出嘅《Tides Of Lust》，可以喺AVN等四仔頒獎禮上獲得年度四仔嘅提名，事關影片唔止搵嚟當年炙手可熱嘅美乳脫星——Eve Angel、Nicole Evans、Lana同Nicole Smith參演，仲有大量外景，拍攝水準又夠晒高質，所以呢套四仔有咁好口碑同銷量。故事講述呢班脫星飾演嘅人妻諗住去海邊度假，殊不知有意外嘅邂逅發生，甚至演變成非常火辣嘅多角關係，絕對可以用「高潮迭起」嚟形容！

同場加映：爆乳女優狂噴1萬cc潮水？ AV女優喺床戰過程中反應激烈，唔止春水如泉湧，仲要勁到好似噴泉咁，相信好多人都有興趣望一望，之但係噴水量達到1萬cc，又未免太誇張。講緊嘅係日本AV廠MOODYZ喺2020年推出嘅《春潮10000cc！禁慾挑逗高潮大覺醒Specia！！》，由爆乳女優日下部加奈演出，據聞當時呢位女主角嘅體重約50公斤，拍一套AV令體內喪失1萬cc（相當於10公升）水分，分分鐘有生命危險，難怪片廠聲稱佢嘅噴水量已踩到生命值嘅紅線！當然，明眼人都知所謂1萬cc只係噱頭，目的只係為咗凸顯日下部加奈嘅敏感體質，姑勿論如何，憑住大量潮水加埋41J爆乳，足以令呢套AV成為經典。

撰文：魂