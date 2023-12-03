洋媚女子：情敵碰頭 床上大火併

仇人見面，分外眼紅！現實中，一對情敵狹路相逢，難免會爆發一場舌戰，甚至有肢體碰撞，但喺四仔入面，乜嘢問題都可以喺床上解決，就睇吓一班脫星如何化干戈為炮友吧！

大愛分享 兩女爭一男，未必得個「嬲」字，由X-Core Cinema製作嘅《Playing Sex Games With My Friend #3》，片中嘅一班巨乳索女，好似Nathaly Cherie、Kerry Louise同Leony Dark，可謂大愛化身，連男友都肯同情敵大方分享，點到你唔服！故事講述一向性觀念開放嘅佢哋，某日發現男友同其他女人曳曳，唔止覺得冇問題，反而想參與其中，享受火辣三人行。咪以為故事就咁完結，原來床上未過足癮嘅兩女，仲會嚟多場加時賽添！

冰釋前嫌 男友出軌被踢爆，面對女友質問，竟然搬出第三者嘅床上功夫更掂作為理由，按常理肯定會吵大鑊，但喺Adult Time製作嘅《Filthy Habits》入面，正印女友竟邀情敵嚟個床上較量，真係匪夷所思！影片由Bella Rolland、Lauren Phillips、Victoria Voxxx等脫星孭飛，佢哋同情敵進行3P大戰後，發現對方嘅床技確係比自己更勝一籌，結果一對情敵冰釋前嫌，仲互相探索御男技巧，過住性福無邊三人生活。雖然劇情有啲離地，但正正係好多男士夢寐以求嘅畫面。

惺惺相惜 知己知彼，百戰百勝，所以敵人往往係最了解自己嘅人，而四仔片廠Hard Art決定借題發揮，炮製出一套引人入性嘅新作，名為《Tight Like That #4》，並搵嚟Nikita Sin、Jay Taylor、Nickey Huntsman同Pepper Hart助陣。故事以飾演丈夫嘅男脫星角度出發，話說佢成日同情婦分享自己同老婆嘅房事問題，某日情婦偶遇正印，竟發生一段不可告人嘅關係，雖然正印喺過程中得悉對方係情敵，但呢位情婦嘅床技高超，令正印不禁產生惺惺相惜嘅感覺。出乎意料嘅結局，令呢套作品嘅觀賞性提升唔少。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：情敵變炮友，現實生活確係好難發生，惟有四仔世界先咁常見，姑勿論劇情合唔合理，最緊要滿足到男人渴望左擁右抱嘅幻想，3套作品都好值得支持，但筆者比較鍾意《Tight Like That #4》，當中嘅床上火併真係拍得唔錯，乜嘢叫「高手過招」？有辦你睇！

撰文：魂