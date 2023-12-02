色日放送：隨時隨地縱慾冇顧忌

做人最緊要擁有高度自由，生活可以率性而為咁就最好喇！講到率性而為，日本AV界就有「隨時開戰系列」作品，當中嘅男女主角隨時都會慾火高漲，繼而即場激戰洩慾，簡直就係無視公眾道德，雖然佢哋係好過分，但觀眾就睇得好興奮呀！

愈醉愈要 於Ideapocket推出嘅《巨乳姐姐喝醉後逆侵犯》當中，櫻空桃呢位擁有超絕品巨乳身材嘅女優，最近迷上隨街飲酒，當飲到醉醺醺時，一股慾火湧上心頭，激起上床嘅衝動，於是佢就會隨處尋找獵物！例如喺食店見到目標，桃妹會主動勾引對方入廁所，以舌功及巨乳刺激對方身上嘅敏感點，然後再嚟個埋身肉搏戰！去到酒吧，桃妹專向單身男埋手，趁冇人見到時，就會直接喺座位即場埋牙交歡！

激烈車震 喺片廠kawaii*出品嘅《渾身濕透的癡女公然猥褻》入面，小惡魔系新貴市川理紅約咗怕醜仔政信拍拖，出街嘅時候佢已經強迫男方嚟個街頭舌戰，之後仲拉對方去到附近嘅公廁鬼混一番！第二日，政信為免理紅又喺街上搞搞震，於是揸車接載對方去街，點知紅妹突然興起玩車震，搞到政信要喺狹窄嘅車廂同阿妹激戰！而喺呢個拍拖過程當中，政信被理紅連環引爆，但係紅妹唔會理對方嘅感受，誓要搞到人乾晒塘先會收手！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：進行公眾猥褻行為係違法，所以大家睇完今次為大家介紹嘅「隨時開戰系列」作品之後，千祈唔好有樣學樣呀！當中本仙最鍾意市川理紅主演嘅《渾身濕透的癡女公然猥褻》，雖然紅妹嘅身材唔算激凸，但勝在樣子天真可愛，當佢同男主角拍拖嘅時候，卻又會撩對方做出好多越軌行為，正正貼合今次主題率性而為嘅風格，仲有佢嘅床上表現夠晒活潑好動，令人印象深刻！

撰文：賢