喜雙飛：美俄爭「峰」騷跨界肉彈戰

巨乳網紅夠養眼，定係爆乳Coser吸睛啲？齋講冇意思，今日一於搵嚟美國網紅Amira K及俄羅斯Coser Hologana進行跨界乳量比併，大家實行用眼睛做評判啦！

激凸純天然 搵Amira K作為美國嘅巨乳網紅代表係有原因，事關佢嗰對巨乳絕對係得到人氣認證！雖然喺美國出生，但其實佢係美國及黎巴嫩嘅混血兒，只係更多人留意到佢心口嗰對激凸純天然巨乳，加上經常以性感造型拍攝寫真，唔單止社交帳號多人Like，本身亦係模特兒嘅佢，更獲得唔少拍攝廣告嘅機會添！

有趣嘅係其實Amira K從未諗過做模特兒同網紅，反而想成為一位攝影師。喺大學修讀電影嘅佢，畢業後做過攝影助理，希望累積多啲經驗，有朝一日能成為獨當一面嘅攝影師，卻估唔到喺一次拍攝工作中，因為模特兒甩底，結果佢被客戶邀請充當模特兒，就係咁，展開咗佢嘅模特兒之路。

Amira K 出生地：美國

身高：170cm

三圍：34DD-26-35

變裝更紅 如果問社交網絡平台興起，對邊種職業最有利嘅話，性感女Coser絕對係其中之一。唔止因為佢哋造型變化多端，更因佢哋嘅露肉度高，加埋前凸後趷嘅身材，真係睇頭十足引死人，其中就有嚟自俄羅斯嘅巨乳代表Hologana。

同樣，早喺成為性感Coser之前，佢本身係一位模特兒，只係鍾愛玩Cosplay嘅佢，閒時會以Coser身份出席Cosplay活動。由於佢樣靚身材正，加上心口擁有一對爆乳，故此每次出現例必成為焦點，令佢嘅名氣比以前更響！有見及此，佢喺2021年開始經營分享性感Cosplay寫真嘅社交帳號，並憑住大尺度寫真喪吸眼球，成為俄國超人氣性感Coser之一。

Hologana 出生地：俄羅斯

身高：168cm

三圍：35H-24-35

第1回合：鬥乳量 DRAW 雖然兩位索女嚟自唔同界別，但同樣憑住巨乳獲得極高關注，既然係咁，第一項比併當然要鬥乳量啦！Amira K一對34DD天然巨乳渾圓堅挺又富彈性，更識得擺甫士突出呢對本錢。不過Hologana嗰對胸器仲勁，35H嘅乳量真係夠晒誇張，只係有粉絲卻話目測未必有咁大，只靠Cosplay服嚟裝胸作勢，唔知大家點睇呢？

第2回合：鬥造型 Hologana WIN 作為性感網紅嘅Amira K，造型主打比堅尼同內衣兩款，夠晒火辣誘人。不過講到造型變化多，Hologana卻係稍勝一籌，因為佢經常Cosplay唔同人氣動漫角色，偶爾亦會分享性感生活照，造型夠晒豐富多變。

第3回合：鬥人氣 Amira K WIN 兩位女郎同樣性感迷人，胸器更係吸引，要分高低亦可以透過粉絲量比一比。Hologana嘅Twitter粉絲超過9萬，IG亦有超過7萬，不過Amira K單係Twitter帳號嘅粉絲已有逾20萬，所以呢個回合勝。

Report：吸金力超勁 作性感網紅嘅Amira K又好，憑住火辣Cosplay寫真爆紅嘅Hologana也罷，兩位巨乳女郎之所以大放賣弄性感，目的講到尾都係為咗吸金。事實上，同樣有經營OnlyFans帳號嘅佢哋，透過大尺度嘅寫真及影片，不但令會員數量直線飆升，吸金力更係超勁！

撰文：魂