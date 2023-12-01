色日放送：JILL巨乳妖精起飛

師傅教落幾時都唔可以局限自己，喺發展事業方面最好可以衝到國外，不過要揚威海外都要有實力先得，好似JILL呢位Cosplayer咁索又咁好身材，想衝出日本發展梗係易如反掌啦！

柔情似水 近年日本寫真界有好多當紅Cosplayer入侵，好似伊織萌、Enako、篠崎心以及桃月梨子等，佢哋都能夠成功俘虜廣大寫真迷。而除咗佢哋之外，亦有一位知名嘅Cosplayer正在冒起，佢就係今日同大家見面嘅JILL喇！

今年33歲嘅佢擁有一副美艷嘅妖精系面孔，同時又帶幾分柔情似水嘅韻味，美貌可以話迷人又令人印象深刻。而佢唔單止靚女，身材更係一流，胴體婀娜又肌膚光滑細嫩，上圍對F奶夠晒凸出，而且腰幼及屁股圓潤上翹，難怪佢每次出席不同嘅攝影活動都咁搶眼出眾！

衝出日本 JILL自小就鍾意睇動漫，讀中學嘅時候又認識到好多同好，後來就決定以動漫角色扮演參加東京電玩展，漸漸踏上Cosplayer之路。

佢對於自己嘅造型打扮相當重視，除咗會親手製作各式服裝，更加做埋設計工作自訂造型，令佢喺各種攝影活動以及同人活動當中，都可以憑自己嘅獨特服裝造型收鶴立雞群之效，吸引眾多龍友同動漫迷注意。JILL嘅人氣愈來愈高，獲得唔少遊戲商垂青，邀請佢扮演遊戲角色做宣傳工作。早前佢更加成功衝出日本，去到台灣最大型嘅同人活動「Fancy Frontier 41」演出添！

社交網站 JILL經常換上不同扮相進行攝影工作，之後佢會將部分寫真照上載到社交網分享，大家Click入去就可以盡情欣賞，滿足眼球喇！

Profile 年齡：33歲

身高：5呎2吋

三圍：35F-23-34

撰文：賢