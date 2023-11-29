色日放送：換上空姐裝 引爆慾望

有幾種制服總會勾起男人嘅幻想，所以唔少日本AV都大玩制服誘惑，而今次介紹嘅3部作品中，大家會見到身材弗爆嘅女優換上空姐服，再配埋黑絲襪現身，實在令人大呼興奮，未睇佢哋埋牙肉搏就已經慾火高漲呀！

忙到甩轆 喺片廠M's出品嘅《新人空姐變成極道性處理肉便器》入面，由於航空公司要縮減人手，所以只得和久井美兔呢位新人空姐一個人喺機艙服務。雖然只得兩個乘客，但係美兔仍然忙到甩轆，因為呢兩個客人原來係黑幫分子，佢哋威脅阿妹，話唔好好服侍佢哋的話，就會喺機艙搞事！為咗保住份工同人身安全，美兔只好任由佢哋玩弄，唔單止一對一肉搏，仲要玩埋3P混戰，空姐呢份工真係唔易做呀！

利誘上床 片廠E-BODY炮製嘅《我的美艷CA老婆被一個富豪玩弄》，講述巨乳人妻武田怜香係一位空姐，身材激凸，氣質溫文綺麗，相當吸引，連航空公司老闆都對佢起晒痰。有一日，老闆以升職加薪利誘怜香上床，香妹雖然覺得咁做對唔住老公，但係諗住一次半次冇所謂，於是就答應同老闆開房激戰！不過自此之後，唔使再利誘，怜香都會自動波搵老闆鬼混，因為老闆唔單止有着數畀佢，而且仲雄風強勁，令佢高潮迭起！

起飛前開房 於S1推出嘅《我們在航班起飛前幾個小時約會》當中，雄也喺街頭重遇青梅竹馬翼舞，驚見對方變成一位標致美人，身材仲高挑又火辣，於是膽粗粗提出約會，估唔到翼舞二話不說就答應。之後，雄也又想約翼舞出街，不過阿妹就表示自己係空姐，幾小時之後就要上機，但係又好唔捨得雄也，咁點好呢？喺即將離別嘅緊急情況之下，兩人嘅愛火瞬即變成慾火，於是雄也帶咗翼舞去開房，實行喺起飛前砌得幾多得幾多！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：唔少AV迷都希望AV作品多添幾分逼真性同投入感，所以AV界經常炮製帶有「職業色」嘅作品，以不同職業作為切入點，再搵女優扮成相關職業演出，就係好似今日為大家介紹嘅「空中小姐制服系列」咁。當中本仙最鍾意和久井美兔主演嘅《新人空姐變成極道性處理肉便器》，因為美兔身材高挑纖巧，扮演空姐真係入型入格，加埋喺機艙激戰，大大增加逼真度，令人好似同阿妹置身九宵雲外肉搏一樣咁過癮呀！

撰文：賢