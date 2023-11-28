今夜一丁：望月萌智子 波大唔怕搖

2.5次元身材

近年有唔少Cosplayer入侵日本寫真界，甚至成功躍居一線地位，好似Enako、伊織萌、桃月梨子等等，佢哋有樣有身材，仲好識得扮嘢，可以為寫真演出注入唔同元素，人氣高企絕對有迹可尋！至於今日為大家介紹嘅寫真女優望月萌智子，同樣係Cosplayer出身，天生麗質，五官標致，雙眼仲要係水汪汪，相當上鏡。身材方面，萌智子唔止有對脹卜卜嘅H奶，仲有個又圓又翹嘅靚股，襯埋水蛇腰同一身白滑肌膚，真係冇得頂，難怪佢會話自己擁有「2.5次元身材」啦！