今夜一丁：Gabbie Carter為真愛封咪

美國脫星嘅事業生涯有幾長？閒閒哋都有10年、8年左右，只係有位脫星選擇急流勇退轉戰網紅界，早前更洗盡鉛華封咪，佢就係金髮索女兼擁有G奶嘅Gabbie Carter喇！

驚為天人 投身四仔界做脫星嘅目的，當然係想搵錢啦，只係呢位嚟自美國德克薩斯州奧斯汀嘅Gabbie Carter，卻選擇急流勇退，原因竟然係為愛？

天生樣索身材正嘅Gabbie Carter，高中畢業後曾經做過餐廳侍應，而當時已經活躍於社交網絡平台嘅佢，因為發布一張性感床照，憑住一對激凸爆乳令網民驚為天人，因而爆紅，於是令佢萌生做模特兒嘅念頭。後來佢見到有事務所招聘模特兒便自薦面試，不但成功獲得取錄，更得到公司老闆器重，安排佢以脫星及成人模特兒身份出道。當時嘅佢外形清純同時擁有火辣身材，加埋佢喺網絡上嘅人氣，甫出道便跟多間大型四仔片廠合作，而且片約不斷，成為矚目新星。

唔再性感 人氣勁爆加作品大賣，令佢喺各大四仔頒獎禮上獲得「最佳新進脫星」嘅提名，雖然最終未能獲獎，但憑住出色嘅四仔銷量已奠定佢喺脫星界嘅地位，卻估唔到佢喺呢個時候於社交平台上宣布引退！

消息一出即惹嚟各方猜測，點解呢位未來脫界天后會火速引退呢？其中一個最具說服力嘅講法，就係Gabbie已經搵到真愛。雖然佢一直冇澄清，但引退後嘅佢並未因此絕迹社交平台，更以網紅身份喺多個社交平台上分享性感寫真照。憑住前脫星嘅身份，加上吸睛度極高嘅爆乳，令人氣相當強勁，兩個社交網合共有超過90萬粉絲，同時佢亦出售寫真集，吸金力強。而正當佢嘅真愛傳聞慢慢消退時，早前佢突然宣布榮升人母，同時將所有性感照刪除，正式封咪兼唔再性感，雖然係好可惜，但仍然獲得粉絲嘅祝福。

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：36G-25-36

社交網站 Gabbie Carter最為人津津樂道嘅莫過於一對天然爆乳，配合迷人嘅樣貌更係令人印象深刻，有粉絲問佢日後會唔會回歸性感，佢笑稱係都要等個B大個咗先喎！

撰文：魂