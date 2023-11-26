洋媚女子：鐵騎柔情 追峰一族

鐵騎係自由奔放嘅象徵，雖然未必每個人都認同，但肯定四仔片廠係咁諗，否則唔會有咁多以鐵騎索女為主題嘅火辣猛片推出，而且製作水準高，就好似今日介紹嘅兩部作品咁喇！

幸福巨乳 想知揸電單車嘅男人載住巨乳女伴有幾幸福，呢部由BANG!推出、Chris Streams執導嘅《Natural And Bushy》就話畀大家知係100%幸福呀！搵嚟Emma Magnolia、Aubree Valentine等巨乳脫星演出，先唔講佢哋胸前有幾澎湃，單係見到佢哋喺片中嘅火辣造型，露出深溝加巨臀，已經令人舔晒脷，加埋激烈嘅情慾演出，一對彈力十足嘅巨乳起勢搖盪，視覺享受真係冇得頂！

自導自演 跑車同電單車邊個速度勁啲？咪以為係汽車頻道嘅主題，講緊嘅係Wicked Pictures出品，由四仔界男神Seth Gamble自導自演嘅《Reckless》。其實佢本身亦係賽車手，今次以跑車激戰電單車為主題，加上逃獄嘅劇情，再搵嚟多位靚女脫星參演，單係呢個陣容已經夠吸引！故事講Seth Gamble為幫老友逃獄，重金搵嚟多位車手，點知佢哋彼此有分歧，於是搞咗場賽事分高下，點知卻變成床上較量。

撰文：魂