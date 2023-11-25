世界Cup：奥村梨穗驕人I奶超新星

道家有句說話叫「水滿則溢，人滿則驕」，意思好顯淺，即係容器注滿水嘅話，好易溢出，搞到周圍濕晒，藉此勸人唔好自滿，但對於寫真女優嚟講，後面嗰句可以理解為只要身材夠豐滿，就有條件成為業界嘅天之驕女，正如今期「世界Cup」主角奥村梨穗就係最佳人辦。

顏值有幾高？ 家陣只係20歲嘅梨穗，青春嫩口，氣質純真無邪氣，加埋笑容甜美，確係人見人愛！

青筋奶最吸睛 童顏巨乳妹一向係日本寫真界嘅寵兒，好似人稱「童顏巨乳掌門人」嘅篠崎愛、來自地下女團「仮面女子」嘅天木純、有「廣島大砲」之稱嘅寺本莉緒、被封為「難波之寫真灰姑娘」嘅本鄉柚巴等等，個個都好受宅男歡迎，但喺未來嘅日子，佢哋可能要面對一位超新星嘅挑戰，佢就係奥村梨穗！

曾經係偶像女團《IIIIIIIDIOM》人氣成員嘅梨穗，成個清純學生妹咁款，笑起上嚟，對眼識放電，但講到身上最強「武器」，必定係心口嗰對青筋奶，又脹又挺，撐到件泳衣幾乎爆開，難怪有人話佢好似漫畫主角峰不二子。

天木純接班人 奧村梨穗出生於熊本縣，高中畢業後搬到東京居住，並開展其演藝事業。由於阿妹嘅身材豐滿，被事務所安排以拍攝寫真為主要工作，結果證明呢個決定一啲都冇錯，事關佢一出道已經憑天真面孔同勁爆上圍而備受注目，被封為寫真界超新星，更加有人話佢可以成為天木純嘅接班人添！

不過，梨穗嘅目標唔止要喺寫真界爆紅，仲好希望有機會作多方面發展，例如唱吓歌、拍吓廣告，若然可以喺電視台拍吓校園劇就更加開心！順帶一提，家陣梨穗已經做埋網紅，周不時會製作趣劇，除咗娛樂一下觀眾，亦想話畀人知自己啲戲都唔差㗎！

胸器解構 上圍：I

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：脹卜卜之餘，質感軟彈適中，表面仲現出少少青筋，係貨真價實嘅巨乳！

社交網站 奧村梨穗一出道已成為寫真界寵兒，頻頻為唔同媒體拍攝水着寫真，登入佢嘅社交網，就會見到部分靚相同埋一啲拍攝花絮。

Profile 年齡：20歲

身高：5呎4吋

三圍：38I-25-37

撰文：賢