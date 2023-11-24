今夜一丁：清純眼鏡妹晒泰辣胸

乜嘢叫做反差感？簡單嚟講就係表裏不一。不過如果覺得講得未夠具體，不妨睇吓呢位泰國文青系網紅Chanidapha AppleBlue嘅性感寫真，相信令你有深切嘅體會。

真我本性 泰國性感網紅有唔少，當中有走成熟風格，亦有陽光系美少女，而講到文青系兼形象清純嘅索女，呢位出生於清萊嘅Chanidapha AppleBlue就係其中之一喇！

早喺2017年展開模特兒工作嘅佢，憑住清純形象加上甜美嘅樣貌，令佢獲得唔少演出機會，其中最令人印象深刻嘅，莫過於佢嘅泳衣照。當時佢為咗配合清純形象，初出道時所影嘅寫真，造型都比較保守。不過隨住佢嘅拍攝經驗不斷累積，慢慢便展現出真面目，就係所着嘅衫布料愈嚟愈少，甫士亦擺得愈嚟愈誘人！據Chanidapha稱，佢之所以有咁嘅轉變，並非刻意賣弄性感，而係佢本身就鍾意着得性感，故此尺度愈嚟愈大，只係展露真我本性而已。

楚楚可憐 雖然Chanidapha所影嘅寫真愈嚟愈性感，但係亦無損佢嘅清純形象，尤其最愛戴眼鏡影寫真嘅佢，更係將文青味道散發得淋漓盡致。講到眼鏡Look，佢就話當中其實有一段故事，本身係四眼妹嘅佢，有次因為一時大意，唔記得除眼鏡影寫真，當時攝影師卻發現拍攝出嚟嘅效果相當正，尤其係嗰種楚楚可憐嘅感覺，更係令男士心動。之後呢輯寫真喺社交平台分享後，果然獲得網民一致讚好，自此佢每次影寫真，總會有幾張係戴住眼鏡，目的係想粉絲有唔同嘅感覺。

隨住喺模特兒及網紅界嘅人氣不斷攀升，Chanidapha決定為大家獻上更大尺度嘅性感誘惑，為此佢便開設OnlyFans帳號，等大家可以見識佢嘅火辣魅力。

社交網站 Chanidapha AppleBlue嘅四眼Look不但係佢嘅個人標誌，其實佢每次影寫真都會有一個指定甫士，就係M字腿擘髀動作，而佢解釋係因覺得呢個動作誘惑度十足，男士會睇到心跳加速！

Profile 出生地：泰國清萊

身高：162cm

三圍：33D-23-34

撰文：魂