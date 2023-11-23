今夜一丁：Lada Lyumos性感變身狂吸金

好多嘢都唔可以齋睇表面，只要畀多啲時間認識，好可能會得出截然不同嘅結論。正如今日為大家介紹嘅網紅Lada Lyumos，身上就有唔少耐人尋味嘅故事。

資歷豐富 以前做Coser玩角色扮演，叻極都只會係圍內人先識，吸金力有限，但自從有咗網絡社交平台，愈嚟愈多女Coser搵到機會出位，甚至透過上載靚相嚟吸引支持者課金。至於走性感路線嘅女Coser，為咗要喺同行嘅激烈競爭中脫穎而出，往往會犧牲色相，只要睇過Lada Lyumos喺社交帳號分享嘅寫真，你就會意識到露肉尺度可以去到幾盡，除咗啲衫少布到暈，部分相片仲要露出胸前乳點，實在睇到人心跳加速。

咪睇Lada Lyumos個樣咁後生，就以為佢喺Cosplay界打滾咗冇耐，查實早喺2012年，仲係學生妹嘅佢，已經約埋同學參加Cosplay活動，更試過夾錢推出網絡寫真集。之後阿妹發現社交平台可以為Cosplay事業帶嚟新刺激，於是開設帳號，瞓身做性感女Coser。

全力搵銀 由於Lada Lyumos敢博敢露，佢嘅Cosplay事業愈嚟愈好，除咗寫真集賣得相當唔錯，每次出席活動都會成為場內焦點。喺2016年嘅一個Cosplay活動上，阿妹化身人氣電玩《鬥陣特攻》入面嘅一位性感女角色，隨即一夜成名，先後獲多本電玩及男士雜誌邀請拍攝寫真，仲有機會為各種電玩商品擔任代言，而佢更食住個勢開始搞電玩直播，實行全方位吸金。

正所謂「人紅是非多」，隨住Lada Lyumos嘅人氣急升，開始有人對佢嘅身世背景感到好奇，事關起初網上有傳佢喺俄羅斯出生，而擁有美國國籍嘅佢，從來冇作出澄清，所以大家只知道佢係一名混血兒，自細喺美國長大。姑勿論阿妹係邊個國家嘅人都好，只要樣靚身材正，筆者都會全力支持。

社交網站 喺會員制平台Fansly分享大尺度寫真嘅Lada Lyumos，一直冇停過喺社交帳號派福利，當中有部分靚相更加令人有眼前一亮嘅感覺，千祈咪錯過！

Lada Lyumos 出生地：俄羅斯

身高：165cm

三圍：34D-25-37

撰文：魂