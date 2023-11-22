色日放送：姐姐有機心 嗒仔唔會等

有啲人經常喺親朋戚友身上搵着數，可謂唔熟唔食！而喺日本AV界嘅「彼女之姊系列」中嘅家姐亦係一樣，專嗒妹妹嘅男友，趁阿妹帶男友返屋企，佢就會主動色誘對方上床，雖然呢個家姐咁有機心，但係又索又姣，係男人都難以抗拒啦！

色誘鬼混 喺OPPAI出品嘅《我女朋友的姊姊用她的巨乳來誘惑我》入面，日下部加奈生得又索又大波，但卻一直搵唔到男朋友，所以當妹妹美子帶男友大雄返屋企嘅時候，令佢又羨慕又妒忌，決定色誘對方鬼混！不過，要令專一老實嘅大雄背叛女友唔係咁容易，所以當加奈知道美子一直都唔肯同大雄上床之後，佢就以打真軍同中出收場嚟引誘對方，果然成功令大雄同佢瘋狂激戰到難捨難離！

酒後偷歡 於S1推出嘅《當女友美麗的姐姐喝醉時會變成蕩婦》當中，希美同男友涼太拍拖一段日子，於是想介紹畀家姐似鳥日菜認識，呢日佢哋三人喺屋企一齊食飯兼飲番兩杯，點知希美好快就不勝酒力要入房休息，而帶幾分醉意嘅日菜就由原來嘅斯斯文文變得慾火高漲，唔單止向涼太大送秋波，仲主動獻吻，搞到涼太把持不住，同日菜打番場「友誼波」！之後，涼太對日菜念念不忘，於是佢不時上門，表面上就係探希美，實際上就係同日菜鬼混！

3P派對 片廠Moodyz製作嘅《我女朋友的姐姐們逆向3P》，講述岡田跟女友晴子返香閨，本來諗住可以嚟個激烈床戰，點知呢個如意算盤打唔響！因為入到屋後，就見到晴子兩位又索又好身材嘅家姐木下日葵、森日向子，兩女相當妒忌妹妹搵到男朋友，於是佢哋施計使開晴子，然後除衫色誘岡田。面對兩位索姐姐酥胸半露，令岡田難以抗拒，更沉醉於3P混戰當中，任由兩女瘋狂從佢身上榨取快感，即使晴子返到嚟撞破好事，亦依然唔想抽身！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：每個人都會為自己打算，好似今日為大家介紹嘅「彼女之姊系列」咁，當中嘅家姐就為自己嘅慾望而籌謀，更加機關算盡誓要搶妹妹嘅男朋友，雖然係好衰格，但係為觀眾製造出一幕幕充滿激情嘅場面。喺3部作品中，本仙最鍾意日下部加奈主演嘅《我女朋友的姊姊用她的巨乳來誘惑我》，原因係加奈心口對J奶相當吸引，二來佢勾引妹妹男友嘅招數夠晒過癮，種種場面都帶出偷歡激情，完全迎合晒今次嘅主題。

撰文：賢