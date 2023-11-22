歡樂性講堂：藥物干擾男士性功能

Q：本人58歲，肥胖，長期病患，服用幾種藥物多年，包括血壓藥、糖尿藥、安眠藥、前列腺肥大藥物等。雖然不是時時有性行為，但兩三年來經常有不舉問題，內心很痛苦。聽聞藥物會影響性功能，但唯一可不吃的是安眠藥，曾嘗試戒藥結果是失眠，因睡眠質素差和疲勞狀態下，令性功能更差，請問可以怎樣改善呢？謝謝。張先生

A：確實，有很多藥物干擾性功能，閣下所服用的降血壓藥、糖尿藥、前列腺肥大藥物以至是安眠藥，均是引起勃起困難的潛在因素，原理是陰莖勃起受副交感神經所控制，當副交感神經受此類藥物干擾，即會引起性功能障礙的副作用。

閣下單靠停服安眠藥並不能解決勃起困難問題，因為其他控制各種慢性病的西藥，同樣會干擾男士的性功能。

在這種不利的情況下，建議閣下採取以下步驟：（1）與主診醫生討論。評估目前病況和藥物治療情況，詢問醫生如何調整劑量、更換藥物或其他的治療選項；千萬不要自行停止或更改任何藥物的使用，必須在醫生的指導下進行調整。（2）尋求專業幫助。閣下可諮詢專業性治療師，以進一步評估和指導相關性功能障礙的治療建議。（3）改變生活方式。正視肥胖、適度運動、編制飲食方案，透過食療重塑整體健康，這對性功能有着積極影響。（4）助性補充治療。向泌尿科醫生醫生提出需要助性藥物，經由醫生處方，閣下應在醫生的指導下服用助性藥物，因它們有可能與閣下現時服用的其他藥物產生相互作用。